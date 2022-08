Drie manieren om je badkamer een snelle make-over te geven

De kamer in huis waar je het snelst alweer nieuwe verbouwingen aan wil doen? De badkamer. Dat is niet zo verwonderlijk: deze ruimte wordt heel intensief gebruikt, meerdere keren per dag. Geen wonder dat je na een paar jaren dienst wel eens nood hebt aan een heuse make-over. Om dit te doen, is een volledige renovatie helemaal niet nodig. Met een paar kleine ingrepen fris je de boel zonder breek- en kapwerk helemaal op.

Weg met muffe tegels

Wie badkamer zegt, zegt tegels. Maar wie tegels zegt, zegt ook ‘vuile voegen’. Hoe erg je ook je best doet om de voegen van je tegels proper te houden, na een tijdje geven ze toch een blijvend vuile indruk. Er zijn middeltjes om je voegen opnieuw wit te maken, dat is zeker een optie. Maar je kan het jezelf ook een pak gemakkelijker maken: vervang de tegels in je douche of rond je bad door een acryl paneel . Deze plaats je heel snel en je bespaart jezelf heel wat poetswerk. Gedaan met voegen poetsen, schimmelwerende (chemische) middeltjes en andere technieken om de natte zones in je badkamer hygiënisch te houden!

Om ter zachtst

Wees eens eerlijk: hoe lang gebruik je je handdoeken al? Is het nog steeds je eerste set? Dan is het echt tijd voor verandering. Goed, je handdoeken maken je droog – ze doen hun werk dus nog. Maar om je het gevoel te geven dat je een gloednieuwe badkamer hebt, zijn nieuwe handdoeken een must.

Ga voor de zachtste handdoeken die je kan vinden en zorg dat ze allemaal bij elkaar passen. Geen vreemde mix meer met handdoeken die je hier en daar verzamelde. Ga voor een mooi bij elkaar passende set – die ook nog eens perfect in het kleurenpalet van bijvoorbeeld je badmatje en raamdecoratie past. Geloof ons, na elke douchebeurt heb je het gevoel dat je jezelf extreem aan het verwennen bent!

Een nieuw kleinste kamertje

Nog zo’n plek die echt heel erg afziet doorheen de jaren: het toilet. Na een tijdje is ook het kleinste kamertje niet meer écht proper te krijgen. Gun jezelf het plezier van een nieuw toilet! Toiletten zijn de laatste jaren enorm geëvolueerd. Ga nu voor een exemplaar met een stille sluiting en eentje die stil en waterbesparend doorspoelt… Een Geberit toilet geeft je bijvoorbeeld eindeloze opties om je net dat beetje extra luxegevoel te geven. Een nieuw toilet geeft je dan ook het gevoel dat je een grondige renovatie hebt gedaan.

Naast de bovenstaande tips geef je je badkamer uiteraard een snelle upgrade door wat meer groen toe te voegen, je kraan te vervangen (ga voor een waterbesparend model!) of door je klassieke douche te vervangen door een regendouche. Kleine ingrepen, groot effect!