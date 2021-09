DRAMA. Schotse vrouw zit drie dagen vast in auto en sterft omdat politie te laat in actie schiet

Een 25-jarige Schotse vrouw is overleden nadat ze drie dagen vastzat in haar wagen na een ongeval. Haar 28-jarige partner overleed onmiddellijk bij de klap. Ondanks het feit dat de hulpdiensten gebeld werden toen het ongeval gebeurde, duurde het nog drie dagen eer ze een kijkje gingen nemen.

Police Scotland heeft nu toegegeven dat er fouten zijn gemaakt die ertoe hebben geleid dat Lamara Bell overleed. De vrouw was nog steeds in leven toen ze gevonden werd, maar stierf vier dagen later in het ziekenhuis. Hun wagen was van de snelweg geraakt en was terechtgekomen aan de onderkant van een dijk vlakbij een kruispunt. Daar waren ze «blootgesteld aan de natuurelementen» tussen 5 en 8 juli 2015.

De politiedienst pleitte tijdens een hoorzitting schuldig aan gezondheids- en veiligheidsproblemen met de dood tot gevolg. Hun systemen hadden het noodtelefoontje immers niet opgeslagen waardoor de politie niet op een adequate manier kon reageren. Het hoofd van de politie diende in 2015 al zijn ontslag in.