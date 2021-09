Door coronacrisis waren er nog nooit zo weinig huwelijken: «Historisch dieptepunt»

Verspreid over 2020 gaven 32.779 partners elkaar het jawoord. Dat zijn er 11.491 of 26 procent minder dan in 2019, goed voor een historisch dieptepunt. Enkel na de Eerste Wereldoorlog lag dat cijfer nog lager.

De impact van de coronacrisis is overduidelijk, aangezien het aantal huwelijken in januari en februari nog op recordkoers lag. Daarna stuikte het aantal huwelijken in elkaar, met een tijdelijke heropflakkering in oktober.

De leeftijd waarop ongehuwde partners voor het eerst in het huwelijk traden, steeg tot gemiddeld 33,4 jaar voor de eerste echtgenoot en 31,1 jaar voor de tweede.

Echtscheidingen

Het corona-effect was ook zichtbaar bij het aantal echtscheidingen. Met 21.300 scheidingen werd een daling van 5,1 procent ten opzichte van 2019 genoteerd. Het echtscheidingspercentage bleef wel stabiel: vier op de tien huwelijken eindigen in een echtscheiding.

Ook het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning ondervond de gevolgen van de coronacrisis. Met 36.329 verklaringen werd een daling van 11 procent genoteerd. Het aantal beëindigingen daalde zelfs met 16,9 procent tot 21.845.