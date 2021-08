Dit zijn de voor- en nadelen van een powernap

Wie droomt er niet van om tijdens de werkuren even een dutje te doen? Nu we nog steeds aan het telewerken zijn, hebben sommigen onder jullie wellicht al een dagelijks powernapje op de agenda staan, maar is het eigenlijk wel goed voor je gezondheid? Wij zetten de voor- en nadelen op een rijtje.

Je bent productiever

De Britse productiviteitsexpert Barnaby Lashbrook vertelt aan Metro UK dat een korte powernap – niet langer dan 20 minuten – ervoor zorgt dat we alerter zijn. Volgens sommige studies, zo zegt Lashbrook, worden we er ook productiever van. Win-win.

Een dutje helpt je geheugen

«Als je niet langer dan 30 minuten dut voor 15 uur, dan kan je geheugen een boost krijgen», zegt Dr. Kat Lederle.

Combineer je dutje met een koffietje

Lashbrook vult aan dat je voor een extra boost best nog een kopje koffie drinkt vooraleer je je neerlegt in de zetel. «Sommigen zweren bij een shot espresso gevolgd door een powernap van 10 minuten. We noemen het ook wel een ‘nappuccino’.»

Dr. Lederle heeft ook nog een suggestie: maak een korte wandeling na je dutje. Dit zal je een driedubbele boost geven: het effect van de cafeïne, een verfrissend dutje en de blootstelling aan licht en beweging.

Maar wat zijn nu de nadelen?

Dutjes zijn niet voor iedereen

Experts zijn het erover eens: doe geen dutje na 15 uur. Je zou zo maar eens slechter in slaap kunnen vallen wanneer het écht tijd is om te gaan slapen, waardoor je de volgende ochtend niet fris bent. Belangrijk is dat je de dutjes in je routine rustig opbouwt.

Het kan je slaapproblemen verergeren

Als je al slaapproblemen hebt dan zouden die wel eens erger kunnen worden als je overdag begint te dutten. «Doe vooral geen dutjes als je ’s avonds niet in slaap kan vallen of als je insomnia hebt», zegt Dr. Lindsay Browning. “Dat maakt het probleem alleen maar erger, want je komt al snel in een vicieuze cirkel terecht.»