Deze vrouw ging viraal met uitspraak dat «Kinderen hun ouders niets verschuldigd zijn» (video)

De 33-jarige Lisa Pontius deelt wel vaker ouderlijk advies op TikTok. Maar haar laatste post ging wel heel snel viraal. In het filmpje hield de Amerikaanse mama dan ook een vurig betoog dat de titel kreeg ‘Kids Don’t Owe Their Parents Anything’ (Kinderen Zijn Hun Ouders Niets Verschuldigd, red.).

Lisa maakte het filmpje naar aanleiding van de kritiek die ze had gekregen omdat ze in een eerdere video zei dat ze haar grenzen had aangegeven ten opzichte van haar moeder. De criticasters stelden dat ze «dankbaar» moest zijn voor alles wat haar moeder voor haar had gedaan. Maar, zo stelt Lisa in de video, «Kinderen zijn hun ouders geen relatie verschuldigd. En, afhankelijk van de ouders, zelfs geen respect» eens het kind volwassen is geworden.

Absolute minimum

«Het is immers de job van de ouders om te zorgen voor hun kinderen. Het is een verantwoordelijkheid. Niet iedereen doet dit, maar het is gewoon het absolute minimum: zorgen voor de fysieke en financiële noden van je kind», aldus Lisa. «Het kan niet de bedoeling zijn dat je dit doet omdat je van hen verwacht dat ze, eens ze volwassen zijn, je blindelings gehoorzamen en zo maar doen wat je zegt.» Lisa sloot haar TikTok-filmpje af met de uitleg dat kinderen ook «mensen zijn» en «they don’t owe you shit because you took care of them.»