Deze ‘onveilige’ Snapchatfilter verdwijnt definitief: «Te veel dodelijke ongevallen»

Fatale ongevallen

In 2015 veroorzaakte de filter een botsing in het Amerikaanse Georgia. Even later werd ook een ongeval met drie jonge vrouwen in Philadelphia gelinkt aan de filter, en bij een gelijkaardige Snapchat-botsing een jaar later overleden vijf mensen in Florida. Ook in 2017 kwamen drie jonge mannen om het leven toen ze aan maar liefst 197 kilometer per uur tegen een boom knalden nadat ze die snelheid op Snapchat hadden gedeeld. Verschillende families van slachtoffers klaagden Snap, het moederbedrijf achter Snapchat, aan voor de dodelijke ongevallen.