Deze modetrends voor kinderen zien we dit najaar terug

Ben je op zoek naar nieuwe kinderkleding die perfect is voor het najaar van 2022? In dit artikel bespreken we de laatste trends met je op het gebied van modetrends voor kinderen. Wat dacht je van een trui met leuke slogan of misschien van jeans als najaarstrend?

Preppy modestijl voor kinderen: strikjes, kraagjes en ruitjes

Een van dé trends die we deze herfst en winter terug gaan zien voor kinderen is de preppy modestijl. Binnen deze stijl, die oorspronkelijk uit Engeland komt waar de term 'preppy' zo ongeveer is uitgevonden, draait alles om stijl en eenvoud met een klassieke twist. Het Engelse schoolkostuum is een goed voorbeeld van wat preppy inhoudt.

Denk aan rokjes, blouses, strikjes en hoge sokken voor meisjes in lieflijke kleuren of met ruitjesprint. Voor de jongens is er ook van alles te koop: van polo’s tot ruitjeshemden en van bretels tot leuke en stoere blazers. Kraagjes zijn een absolute must binnen deze stijl, maar eerlijk is eerlijk: je moet er wel van houden.

Jungle- en natuurvibes in trends voor kinderkleding

Vind je de preppy kledingstijl voor kinderen een beetje te veel van het goede of niet iets voor iedere dag? Geen zorgen: er zijn nog veel meer leuke trends te zien op het gebied van kinderkleding. Wat dacht je bijvoorbeeld van de grote liefde voor natuur die we de laatste jaren al terug zagen in zowel woon- als fashiontrends? Dit najaar staat de kinderfashion óók in het teken van natuur- en junglevibes.

Verwacht bijvoorbeeld mooie truien met de print van bladeren en bloemen, maar ook natuurlijke tinten in effen looks. Wat uiteraard ook niet mag ontbreken in trends voor kinderkleding is items met dieren of dierenprint erop. Hoe leuk is een trui met zebraprint? Of een legging met tijgerprint met daaronder een paar stoere Dr. Martens? Of ga voor een bodywarmer met girafprint!

Ga voor slogans en fijne woorden op truien en sweaters

Een van de andere trends voor kinderkleding die dit najaar te zien is, zijn truien en sweaters met leuke teksten en grappige of fijne woorden. Deze trend is voor zowel jongens als meisjes geschikt en is niet voor het eerst zichtbaar in de modetrends voor kinderkleding. Het ene jaar zien we echter wat meer van dit soort items dan het andere jaar - en dit najaar is zo'n moment. Dat maakt deze modetrend voor kinderen tijdloos.

Truien en sweaters met slogans en grappige teksten zijn niets nieuw in fashion, maar voor kinderen is het wel anders dan voor volwassenen. Zo zien we vaak grappige quotes op kinderkleding staan. Houd er wel rekening mee dat er nog genoeg merken zijn die dit soort quotes generaliserend voor meisjes of jongens hebben, maar hier kan je natuurlijk zelf op selecteren.

Warme en stijlvolle knitwear voor jongens en meisjes

Zoek je een lekker warm item dat je kindje het hele najaar kan dragen zonder het koud te krijgen? Ga dan voor een mooi en goed knitwear item. Knitwear, ook wel gebreide kleding genoemd, maakt dit jaar weer helemaal een comeback, ook bij de fashion voor mannen en vrouwen. Wees niet bang, want dit betekent niet dat je zelf in de weer moet gaan met breipennen en wol. Knitwear items voor jong en oud zijn gewoon in de (web)winkel te scoren.

Er is echter wel een verschil te zien tussen knitwear voor jongens en knitwear voor meisjes. Waar gebreide kleding voor jongens dit najaar vooral in natuurlijke en warme tinten komt, zoals beige en terracotta, zien we dat de knitwear voor meiden vooral felgekleurd is en soms met een opvallende print wordt gemaakt. Maar: zoals het bij iedere trend in kinderkleding het geval is; kies vooral wat je zelf leuk vindt.

Jeans blijft een tijdloze trend voor kinderkleding

Last but not least: jeans, jeans en nog eens jeans. Jeansstof is écht niet meer weg te denken in fashion; of dat nu voor volwassenen of voor kinderen is. Niet vreemd dus dat we dit najaar allerlei leuke jeans kinderkleding voorbij zien komen. Hierbij hebben we het allang niet alleen meer over jeansbroeken, maar ook juist over jeansblouses, jeansjassen en debardeurs en bodywarmers in jeans.

Kortom: er zijn genoeg modetrends voor kinderen te vinden dit najaar waar je wel wat mee kunt. Het is extra leuk om meerdere trends met elkaar te combineren. Hoe leuk is een knitwear trui op een baggy jeansbroek of een preppy rok in combinatie met een sweater met een slogan? Wat betreft kinderkleding is geen combinatie zot genoeg!