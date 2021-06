De wereld is vanaf nu officieel een oceaan rijker

Not everyday you get a new ocean! 🌊👀 #NatGeoTikTok

«De Zuidelijke Oceaan wordt door wetenschappers al langer als zodanig erkend, maar omdat er nooit internationale overeenstemming over is bereikt, hebben wij de naam nooit officieel ingevoerd», vertelt Alex Tait, de hoofdcartograaf van de National Geographic Society. Die organisatie is verantwoordelijk voor het maken van kaarten en wordt gebruikt als standaard voor veel atlassen en cartografen. «Mensen kijken naar ons voor geografische feiten: hoeveel continenten, hoeveel landen, hoeveel oceanen?» zegt Tait in The Washington Post. «We dachten dat het op dit moment belangrijk was om het officieel te erkennen»

Wereldzeeëndag

Geografen hebben lang gedebatteerd over de vraag of de wateren van Antarctica wel genoeg verschilden om een aparte naam te verdienen. “Het draait om zaken waar geografie-nerds zich druk om maken”, zegt Tait in een interview met National Geographic. Volgens hem werd de oceaan altijd al «anders» aangegeven dan «echte oceanen». «De volgende stap was om de oceaan officiële te erkennen, omdat het in ecologische zin een aparte wereld is», aldus Tait. «De Zuidelijke Oceaan omvat unieke en kwetsbare mariene ecosystemen waar schitterende zeedieren als walvissen, pinguïns en zeehonden voorkomen», vertelt gastonderzoeker Enric Sala in datzelfde artikel.

De aankondiging komt naar aanleiding van de Wereldzeeëndag op 8 juni. Door aandacht te brengen naar de de oceaan hoopt de organisatie de bescherming ervan te bevorderen. Men is namelijk erg bezorgd over de industriële visserijen in de regio. «Verschillende landen steunen de bescherming van sommige van deze gebieden tegen industriële vissersvloten», aldus Sala.