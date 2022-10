De R zit ‘in de maand’: zo blijf jij ook in het najaar fit!

Elk jaar weer is september hét startschot voor het letten op onze vitamines, want met het koudere weer en de afwezigheid van de zon ligt een verkoudheid of griepje op de loer. In dit artikel lees je de gouden tips om fit te blijven. Lees snel verder!

Kleed je warm genoeg aan

Gure wind en regen mogen je dag niet verpesten. Zorg er daarom voor dat je je warm genoeg kleedt om te voorkomen dat je het koud krijgt. Draag lekkere warme sokken en waterdichte schoenen. Een zachte wollen trui, v hals trui of pullover heren is perfect om chic en warm naar kantoor te gaan. Verlaat ook nooit je huis zonder een goede, winddichte jas. Het liefst met capuchon! Zo word je nooit verrast door een hoosbui.

Denk aan je vitamines

Jaren geleden was het moment dat de ‘r’ in de maand zat ook het moment dat er minder verse groenten en fruit te vinden waren. Hierdoor was er dan snel een tekort aan vitamine C: de antioxidant die onze weerstand draaiende houdt. Tegenwoordig weten we groenten en fruit veel langer vers te houden en zitten er ook meer vitamines en mineralen in dan voorheen. Toch is het goed om dit oude signaal serieus te blijven nemen, want met minder zonnestralen om vitamine D uit te winnen is het toch goed om onze gezondheid extra goed in de gaten te houden. Pak een extra stuk fruit, verwerk wat extra groenten in je lievelingsgerechten. Je vitamine D level houd je op peil door tabletten te nemen of door meer vette vis te eten. Vitamine D zorgt er ook voor dat je immuunsysteem je blijft beschermen tegen griepjes en een loopneus.

Wijs stress de deur

Stress is iets dat de meeste mensen wel eens ervaren. Als een stress periode te lang aanhoudt, kan dit ervoor zorgen dat je te lang in een fight-or-flight modus komt. Bij langdurige stress komt er minder zuurstof in je bloed terecht en zwakt je immuunsysteem af. De perfecte kans voor virussen om hun slag te slaan dus. Wees je bewust van je mentale gezondheid en zorg voor een extra dag vrij, goede werksituatie en gun jezelf de tijd om af en toe goed tot rust te komen!

Blijf lekker in beweging

Dat sporten goed voor ons is, is geen nieuws meer. Zeker in het najaar wil je goed in beweging blijven. Als je meerdere keren per dag korte actieve sessies houdt (tot zo’n drie kwartier) verbeter je al je immuunsysteem. Dit wil niet zeggen dat je drie keer per dag hard moet trainen in de sportschool. Matige intensiteit, zoals bij een lekkere boswandeling of een rondje fietsen in de pauze, is hierbij al genoeg. Niet alleen je fysieke gezondheid heeft baat aan meer lichaamsbeweging: je mentale gezondheid krijgt er ook vaak een boost van! Door een fijne sportsessie, lange wandeling of een ochtendje yoga kun je veel stress van je af laten vallen.

Hopelijk heb je met dit lijstje genoeg ideeën gekregen om lekker fit te blijven!