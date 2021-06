CORONAVIRUS. Minder dan 600 COVID-patiënten in de ziekenhuizen

In de week van 10 tot 16 juni werden elke dag gemiddeld 39,6 nieuwe COVID-patiënten gehospitaliseerd. Dat zijn er dagelijks gemiddeld 25 minder dan een week eerder. Daardoor is het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen gedaald tot 592 (-31 procent), van wie er 247 op intensieve zorg liggen (-20 procent).