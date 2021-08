CORONAVIRUS. Kaap van 80 procent volledig gevaccineerde volwassenen overschreden in Vlaanderen

De kaap van de tachtig procent volledig gevaccineerde volwassenen in Vlaanderen is gerond. Dat blijkt donderdag uit de vaccinatieteller van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid.

Exact 80,2 procent van de 18-plussers in het noordelijke landsgedeelte waren op 4 augustus gevaccineerd, oftewel 4,3 miljoen inwoners. Nog eens 518.322 inwoners, of 9,7 procent, waren deels gevaccineerd. Dat brengt het totaal aantal volwassenen dat minstens één vaccindosis kreeg in Vlaanderen op 5,4 miljoen inwoners, of precies 89,9 procent.

Op de volledige bevolking, dus jongeren meegerekend, gaat het evenwel om 76,3 procent die minstens één vaccindosis ontving, of 5,1 miljoen inwoners op een totaal van 6,7 miljoen. Volledig gevaccineerd is 65,2 procent van de gehele bevolking, of 4,3 miljoen inwoners. Deels gevaccineerd is 11,1 procent, of 737.593 inwoners.

In West-Vlaanderen tot slot is de vaccinatiegraad het hoogst, met 68,5 procent van de gehele bevolking die volledig gevaccineerd is. In Vlaams-Brabant is ze het laagst, met 63,6 procent.