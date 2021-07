CORONACIJFERS. Aantal vastgestelde besmettingen blijft stijgen

In dezelfde periode werden ook wel ruim de helft meer testen afgenomen, gemiddeld 62.400 per dag. De positiviteitsgraad blijft stabiel rond de 1 procent.

Tieners en twintigers

De huidige stijging doet zich uitsluitend voor bij mensen onder de 60 jaar. Bij de 60-plussers gaan de cijfers wel nog in dalende lijn. De toename is het sterkst bij tieners en twintigers, waar er ruim een verdubbeling van de vastgestelde besmettingen is. De besmettingen bij tieners en twintigers maken nu ruim de helft van alle nieuwe gevallen uit. Meer specifiek zijn het de jongeren tussen de 18 en 24 jaar bij wie we momenteel de meeste gevallen vaststellen, aldus Steven Van Gucht.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames en coronagerelateerde overlijdens blijven daarentegen wel verder dalen. Tussen 30 juni en 6 juli werden dagelijks nog gemiddeld 16,4 mensen met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een vijfde minder dan de week voordien, al is het meest recente dagcijfer van 25 ziekenhuisopnames wel het hoogste van de afgelopen week.

In het totaal liggen er nu nog 257 patiënten met corona in het ziekenhuis, van wie 102 op de afdeling intensieve zorg.

Overlijdens

Er sterven dagelijks gemiddeld nog iets meer dan drie mensen aan de gevolgen van COVID-19. Dat is een daling van 18 procent ten opzichte van de week voordien. Er zijn in België sinds het begin van de coronacrisis al 25.194 coronapatiënten gestorven.