CORONACIJFERS. Aantal patiënten in ziekenhuizen blijft stevig zakken

Voorts werden er tussen 6 en 12 juni dagelijks gemiddeld 764 nieuwe besmettingen vastgesteld, een afname met 42 % in vergelijking met de week voordien. Er werden in diezelfde periode wel opnieuw minder testen afgenomen, gemiddeld ging het om iets minder dan 39.600 testen per dag wat neerkomt op een daling met 11 %. De positiviteitsratio zakt naar 2,4 %. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.077.087 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,77. Dat betekent dat de epidemie nog altijd aan kracht inboet.