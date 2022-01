CORONA. Ziekenhuisbezetting blijft toenemen, behalve op intensieve

Momenteel liggen 2.568 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, meer dan een kwart meer dan een week geleden (+27 procent). Op de afdelingen intensieve zorg houdt de daling van de bezetting nog aan. Daar zijn momenteel 387 bedden ingenomen, wat 9 procent minder is dan een week eerder. Dat blijkt uit de recentste epidemiologische update van gezondheidsinstituut Sciensano.

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 232 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met de week voordien. Sinds het begin van de pandemie zijn 100.525 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis beland.

Ook het aantal besmettingen blijft stijgen, met in de week van 10 tot en met 16 januari dagelijks gemiddeld 28.252 besmettingen, (+27 procent). In die periode werden 197.765 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarvan waren er 113.140 (57 procent) gemeld in Vlaanderen, 53.008 (27 procent) in Wallonië en 28.888 (15 procent) in Brussel.

Daarnaast neemt ook het aantal coronagerelateerde overlijdens lichtjes toe (+6 procent) tot 20 per dag. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 28.726 sterfgevallen door het coronavirus te betreuren.

Zes miljoen Belgen kregen booster

Tussen 10 januari en 16 januari zijn er 604.444 testen uitgevoerd, of een dagelijks gemiddelde van 86.349 testen. De positiviteitsgraad blijft stijgen en was voor deze periode 35,2 procent. Dat wil zeggen dat meer dan een op de drie geteste personen positief test op corona. Het reproductiegetal stijgt ook, naar 1,19, wat erop wijst dat de epidemie nog aan kracht wint.

Iets meer dan 6 miljoen Belgen kregen al een boosterdosis, goed voor 65 procent van de volwassen bevolking. Er zijn wel grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen kreeg 74 procent van de volwassenen al een booster, terwijl dat in Wallonië 57,3 procent is, in de Duitstalige Gemeenschap 56,7 procent en in Brussel 37,1 procent.