CORONA. Vlaanderen pleit voor vaccinatie van 12- tot 16-jarigen

Vlaanderen wil dat jongeren van 12 tot en met 15 jaar «zo snel mogelijk» de kans krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei minister-president Jan Jambon zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Het onderwerp staat volgens Jambon volgende week woensdag op de agenda van de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid. «Vlaanderen zal daar verdedigen om hen zo snel mogelijk ook de gelegenheid te geven om zich te laten vaccineren», zei de minister-president.

Pfizer

De ministers van Volksgezondheid zetten vorige week al het licht op groen voor de vaccinatie van jongeren van 12 tot en met 15 jaar met onderliggende aandoeningen. Begin vorige maand gaf de IMC al zijn zegen om 16- en 17-jarigen in te enten. Alle minderjarigen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dat is het enige dat door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA is goedgekeurd voor die leeftijdsgroep.