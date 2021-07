CORONA. Brussel kleurt opnieuw rood op Europese coronakaart

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kleurt opnieuw rood op de Europese coronakaart van het Europese centrum voor Ziektebestrijding ECDC. De verandering komt er door het stijgend aantal besmettingen, vooral in en rond Brussel. Vlaanderen en Wallonië behouden de oranje kleur.

Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, schommelt tussen 75 en 200 en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie tussen 200 en 500 ligt, ongeacht de positiviteitsratio.

Brussel heeft volgens de meest recente cijfers van Sciensano momenteel een incidentie van 213 besmettingen per 100.000 inwoners, 2,5 procent van het aantal testen heeft een positief resultaat. Daarmee voldoet het gewest aan de tweede voorwaarde.

Andere regio’s kleuren ook rood

Naas het Brussels Gewest hebben ook Corsica, Ierland, de Griekse regio Thessalië en de Ionische en Egëische eilanden de rode kleur gekregen. De Italiaanse regio’s Lazio, Sardinië en Sicilië, evenals een groot deel van Frankrijk, kleuren oranje.

De Europese kleurcodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen bij terugkeer, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.