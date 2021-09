«Brusselse coronapas voeren we enkel in als cijfers stijgen»

De uitbreiding van de coronapas is nog geen certitude in het Brussels Gewest. Vermits de cijfers in Brussel niet goed zijn, wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een coronapas in te voeren op café, in het nachtleven of in sport- en fitnesclubs om de kwakkelende vaccinatiegraad in de hoofdstad aan te zwengelen. Maar dat lijkt nog niet voor meteen.

Gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) stelt dat de coronapas enkel wordt ingevoerd indien de epidemiologische situatie en de cijfers in de hoofdstad te sterk verergeren. «We zullen de coronapas enkel en alleen invoeren indien we hiermee het sluiten van verschillende sectoren en activiteiten kunnen vermijden. Het is nog geen zekerheid», benadrukt Maron.

1 OKTOBER NIET HAALBAAR

Er hangt dus nog veel mist over een mogelijk invoering van een verplichte coronapas voor mensen ouder dan 16 in bijvoorbeeld cafés en bars, sport- en fitnesszalen, cultuurzalen of beurzen en conferentiezalen. De huidige regels lopen eind deze maand af. In de ideale wereld zou er dan een coronapas ingevoerd worden vanaf 1 oktober. Al is die deadline ook twijfelachtig. «Er volgen eerst nog parlementaire debatten en er moeten ordonnanties opgesteld worden», klinkt het.

Brussel loopt achter op vlak van de vaccinatiegraad, maar de Ecolo-minister duidt: «Het hoofddoel is niet om de vaccinaties een boost te geven, maar wel om de horeca of sportvoorzieningen te beschermen. Indien de acceleratie van de vaccinatie versnelt, des te beter, maar we willen vooral nieuwe sluitingen vermijden.»

HORECA BRUSSEL IS TEGEN

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) benadrukt eveneens dat de invoering nog geen zekerheid is. «Maar de cijfers zijn niet goed, dus we moeten dit middel ter beschikking hebben», meent hij. Indien het er komt, zullen de uitbaters zelf de controles aan de ingang moeten uitvoeren. «Aan de ingang wordt u gecontroleerd net zoals aan de ingang van een voetbalstadion of een evenementenhal», stelt Vervoort.

Intussen liet de Federatie Horeca Brussel weten het niet meteen te zien zitten dat er enkel in Brussel een coronapas ingevoerd zou worden om op café of restaurant te gaan. De federatie pleit voor een federale maatregel als de toepassing van het Covid Safe Ticket wordt uitgebreid.