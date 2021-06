Brussels Gewest start met gratis opleiding tot ‘Youtuber’

Het Brussels Gewest lanceert een gratis opleiding voor werkzoekenden die graag ‘YouTuber’ willen worden. Het opleidingscentrum Bruxelles Formation werkt hiervoor samen met StartupVie, een onlinemedium over start-ups. Er zullen in totaal vijftien werkzoekenden aan de cursus kunnen beginnen. De deelnemers leren er onder andere meer bij over podcasts, videomontage, digitale marketing en streaming. In september begint de opleiding, die loopt twaalf weken en eindigt met een stage bij een start-up.