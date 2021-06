BIZAR. Verpleegster steelt bankkaart van coronapatiënte luttele minuten na haar dood

Een verpleegster in Groot-Brittannië is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden voor diefstal. Niets opmerkelijks, ware het niet dat ze de bankkaart van een net overleden coronapatiënte had gestolen. Tussen het overlijden en de diefstal zaten nog geen twintig minuten. De verpleegster kocht er chips, snoep en frisdrank mee.

De 23-jarige Ayesha Basharat stal de bankkaart van haar 83-jarige patiënte. Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw de kaart gebruikt bij een snoepautomaat, amper 17 minuten nadat haar patiënte gestorven was. Basharat hoefde voor de 1 pond-aankopen geen pincode in te geven, want ze kon contactloos betalen.

Diezelfde avond kocht de verpleegster nog iets met de kaart ter waarde van 1 pond, en ook vier dagen later probeerde ze nog wat snoep te kopen op haar werk. Maar in de tussentijd was de kaart al geblokkeerd. Basharat werd op haar werk gearreseerd en was op dat moment nog steeds in het bezit van de bankkaart.