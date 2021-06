BIZAR. Amerikaanse vrouw begraaft moeder in tuin om haar dood te verbergen: «Ik wou haar niet kwijt»

De politie klopte bij de 43-jarige Melissa Lockhard aan nadat ze had vernomen dat er iemand in het huis was gestorven. Bij aankomst troffen de agenten Melissa met een gebroken knie aan alsook een vers gedolven graf achterin de tuin.

Doodsoorzaak onbekend

Tijdens een politieverhoor gaf Melissa toe dat ze haar moeder in de tuin had begraven nadat ze haar dood had aangetroffen in bed tussen 31 mei en 1 juni. Ze gaf ook aan dat ze dit had gedaan omdat ze niet wou dat haar moeder werd weggenomen van haar of dat ze op een autopsietafel terecht zou komen. De vrouw werd beschuldigd van het verbergen van een lijk. De doodsoorzaak van Miriam moet nog vastgesteld worden.