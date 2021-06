Besmettingen met deltavariant nemen traag maar zeker toe in België

De besmettingen met de deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst vastgesteld werd in India, nemen traag maar zeker toe in België. Ze zijn ondertussen goed voor bijna een kwart (23 procent) van het totale aantal besmettingen, waar dat een week geleden nog 16 procent was. In absolute aantallen stijgen de besmettingen met de deltavariant wel relatief traag, dankzij de algemeen dalende circulatie van het virus. Dat zegt Sciensano. Het WHO laat ondertussen ook weten dat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus vorige week wereldwijd met 2 procent gestegen, daarmee wint de pandemie opnieuw aan kracht.

Tussen 20 en 26 juni werden dagelijks gemiddeld 328 nieuwe besmettingen vastgesteld, een kwart minder dan tijdens de voorgaande week. «De coronacijfers blijven hun gunstige pad voortzetten», zegt viroloog Steven Van Gucht. «Dat is goed nieuws, maar de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijkt weliswaar aan snelheid te verliezen. De komende dagen zullen duidelijk maken of we al dan niet richting een bodem evolueren. Door de vele versoepelingen is het mogelijk dat het aantal besmettingen weer zal stijgen in de komende weken.»

Druk op ziekenhuizen

De impact op de ziekenhuizen zou volgens Van Gucht wel relatief beperkt kunnen blijven, «dankzij de voortschrijdende vaccinatiecampagne en mits de mensen die nog niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn hun dichte contacten blijven beperken». «In landen met stijgende besmettingscijfers, zoals Portugal of het Verenigd Koninkrijk, zien we dat in verhouding tot het aantal besmettingen, minder mensen opgenomen dienen te worden in het ziekenhuis. Dit is enerzijds te wijten aan meer besmettingen bij jongeren en anderzijds doordat ouderen en mensen met een risicoprofiel beter beschermd zijn door de vaccins.»

In België blijft de verhouding tussen het aantal gerapporteerde besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames nog relatief stabiel, rond de 6 procent. In het Verenigd Koninkrijk ligt die verhouding een stuk lager, op 1,3 procent. Dat komt volgens Van Gucht omdat er in het Verenigd Koninkrijk veel meer getest wordt en omdat daar al meer mensen beschermd zijn door een vaccin. Bijna de helft van de bevolking is er volledig gevaccineerd, tegenover een derde in België.

Cijfers wereldwijd

Er werden vorige week in totaal 2,6 miljoen nieuwe coronagevallen geregistreerd. Europa wordt, na een lange periode van daling, opnieuw geconfrontreerd met een stijging van zowat 10 procent. In Afrika bedraagt de toename zelfs 35 procent. Op het Amerikaanse continent, in een deel van Azië en in het westelijk deel van de Stille Oceaan is er sprake van een beperkte daling.

Het aantal nieuwe sterfgevallen bevindt zich dan weer op het laagste punt sinds november. Vorige week overleden wereldwijd ongeveer 58.000 mensen aan COVID, wat een daling is met zowat 10 procent. Alleen in Afrika is het aantal doden toegenomen. De wereldwijde stijging van het aantal coronabemettingen is voornamelijk toe te schrijven aan de deltavariant.