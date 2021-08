Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in Islamabad

Zondagvoormiddag is een Belgische C-130 met 93 mensen aan boord vanuit Kaboel geland in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat hebben de federale ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en van Defensie Ludivine Dedonder bekendgemaakt op Twitter. Vredesorganisatie NAVO laat ondertussen ook weten dat zeker twintig Afghanen in de afgelopen zeven dagen overleden zijn in en om het vliegveld van Kaboel. Hoe de twintig personen allemaal om het leven kwamen, zegt ze niet.