Barvrouw bant kinderen uit haar pub: «Het zijn barbaren»

De 67-jarige Lucy Draper haalde vorig jaar al het nieuws toen ze besloot om kinderen de toegang te ontzeggen op alle dagen behalve zondag. Maar wat ze op Vaderdag meemaakte, deed haar ook beslissen om families met jonge kinderen niet langer welkom te heten in The Compass Inn op zondag.

Ondraaglijk geluid Een familie met drie kinderen, allemaal onder de vijf jaar, maakte het zo bont, dat andere klanten er ernstige hinder van ondervonden. «De kinderen sprongen al krijsend op en neer op de stoelen. Er kwam een soort geluid uit dat door merg en been gaat», zegt Draper aan Avertiser and Times. «De pub zat op dat moment goed vol vanwege Vaderdag, maar de ouders ondernamen geen actie om hun kinderen te kalmeren, zelfs nadat ik ze erop aangesproken had. Iedereen zijn lunch was verpest. Ik moest zelfs een tafel verplaatsen omdat het geluid zo ondraaglijk was. De kinderen waren gewoon kleine barbaren.»

Recensie Op Facebook kondigde de caféuitbaatster aan dat vanaf nu kinderen ook op zondag niet meer welkom zijn: «Het is ontzettend jammer dat ik deze beslissing heb moeten nemen, maar we zijn tenslotte een adult only pub.»

De familie die betrokken was bij het incident heeft een één ster recensie achtergelaten op TripAdvisor: «Het spijt me te zeggen dat het duidelijk was dat het personeel geen grote fan is van jonge kinderen. Ze waren niet warm of vriendelijk tegen ons, maar wel tegen anderen. Een simpele glimlach kost je niks.»