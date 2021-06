Barista vergeet cream cheese, klant bedreigt haar met pistool

«Als moeder ben ik erg bezorgd. Ik heb altijd geweten dat ik vatbaar was voor zoiets, maar als het je familie overkomt ben je volkomen in shock», vertelt Noel-Pratt. «Het is erg verontrustend om te weten dat iemand zo ver gaat voor iets als het ontbreken van cream cheese op zijn bagel.»

Volgens het politierapport liep de man door de drive-thru en riep hij dat er geen cream cheese zat op de bagel die hij gekocht had. Vervolgens vroeg de medewerkster bij de drive-thru de man om te kalmeren. Dit werkte echter averechts, want de man begon te schelden.

Het rapport stelt verder ook dat de man het wapen niet rechtstreeks op de dochter van de politieagente richtte, maar dat de jonge vrouw wel het gevoel had dat haar leven in direct gevaar verkeerde als ze de man geen cream cheese gaf. Nadat de man eindelijk zijn cream cheese gekregen had, stapte hij in zijn auto en reed hij weg.

«De man zei kort door de bocht ‘je weet niet met wie je te maken hebt’. Hij zwaaide met zijn wapen terwijl hij mijn dochter recht aankeek en die woorden uitsprak. Ze was doodsbang», legt Noel-Pratt uit. «Hij was onstabiel en onredelijk. Hij was overstuur over iets en ging te ver.»

Gewapende overval

De man wordt beschuldigd van zware mishandeling met een vuurwapen en een gewapende overval. In die laatste aanklacht kunnen de man en zijn advocaat zich echter niet vinden. Volgens de advocaat was er namelijk geen enkele reden voor de man om een gewapende overval te plegen, omdat hij de bagel zelf gekocht had.

Alarmerend patroon

Volgens Noel-Pratt brengt deze zaak een alarmerend patroon aan het licht. De politieagente heeft namelijk gezien dat er in de Verenigde Staten regelmatig incidenten zijn die escaleren omdat mensen niet met hun problemen om lijken te kunnen gaan. «We zien in heel het land dat veel mensen niet goed om kunnen gaan met hun problemen. Ze gaan vaak een stap verder door een vuurwapen aan te schaffen en gebruiken het vaak ook.»

De agent roept mensen vooral op om te praten over hun problemen. Er is volgens haar altijd iets wat je kunt doen om hulp te krijgen. «Ga bijvoorbeeld in therapie of ga een stuk wandelen, maar neem geen pistool in je handen. Dat is niet oké.» De dochter van de politieagente is inmiddels in therapie gegaan om de traumatische ervaring te verwerken. Het is nog niet zeker of ze weer aan de slag wil bij Starbucks.