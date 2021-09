Back to school: de meest kindvriendelijke gerechten op een rijtje

September! Tijd om terug wat routine in te plannen. Na acht weken zomervakantie is het niet altijd even eenvoudig om de terug-naar-school of werkroutine herop te starten. Zijn enkele tips om je terug in te werken welkom? Ontdek hier de tips die voor het hele gezin gemakkelijke maaltijdopties aanbieden.

Na een vermoeiende dag op het werk wil je 's avonds het liefst van al tijd doorbrengen met je geliefden. Maar de realiteit is dat je geconfronteerd wordt met een lijst aan klusjes, hongerige kids en voorbereidingen voor de volgende dag. Klinkt dit scenario je ook bekend in de oren?

Elke dag, in elk gezin, wordt dezelfde vraag gesteld: «Wat eten we vandaag?». Het nieuwe schooljaar zorgt dan ook voor extra stress, want toegegeven: het vereist organisatie. Bespaar jezelf de zoektocht en laat je verrassen door het kindvriendelijke menu dat Deliveroo aanbiedt.

De bezorgservice verzamelde de top 5 populairste bestellingen van kindermenu's in België. Met deze gerechten kunnen ouders de druk van de eerste weken verlichten en hun kids trakteren op iets lekkers en gezond:

1. Balletjes in tomatensaus bestel je bij Lunch Garden of Balls & Glory;

2. Kid's vol au vent bij Poule & Poulette;

3. Little Pad Thai bij Pitaya in Brussel;

4. Kids Poké Bowl bij Tadao Poké bar in Brussel

5. Hamburger voor je mini kan je bestellen bij Mint in Antwerpen, Paul's Boutique in Gent, bij Hard Rock Café in Antwerpen en Brussel of Point B in Charleroi;

En als dessert? Dan kan je een Happy Kiddo box bestellen met 5 verschillende donuts bij Donut Boutique in Gent.