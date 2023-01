Audi trekt voluit de kaart van elektrische wagens

De Audi e-tron GT is volgens Marc Lichte, het hoofd van Audi Design, de mooiste auto die hij ooit heeft ontworpen. Dat ze bij Audi trots zijn op hun elektrische wagens mag duidelijk zijn. Bij Audi hebben ze eerder al aangegeven dat hun toekomst elektrisch is. Een toekomst die stap voor stap wordt uitgerold. Het begon allemaal bij de eerste 100% elektrische SUV van Audi die in 2019 werd geïntroduceerd. Het was meteen ook het begin van een boeiend verhaal.

Eind vorig jaar telde het assortiment van Audi al acht volledig elektrische wagens. De nieuwe elektrische wagens van Audi vormen het bewijs dat grote afstanden ook zonder de klassieke brandstoffen te overwinnen zijn. Deze elektrische auto’s hebben een ruime autonomie van ten minste 400 kilometer en dat met een hoog koppel. Dit bereikt men onder andere door gebruik te maken van intelligente energiebeheersystemen. Met maar liefst 445.132 oplaadpunten in 26 landen, waarvan bijna 25.000 in België, zijn er altijd wel laadpunten in de buurt. En dat terwijl ook het juiste laadsysteem voor thuis binnen handbereik ligt.

Twintig volledig elektrische auto’s tegen 2025

Volgens Audi hoeft het niet te stoppen bij deze acht elektrische wagens. Het plan is om tegen 2025 over maar liefst 20 volledig elektrische Audi-modellen te beschikken. Er zijn verschillende redenen waarom Audi zo sterk focust op elektrische wagens. Het ecologische gedachtegoed is bijvoorbeeld heel belangrijk. Daarnaast zijn er ook de fiscale voordelen die elektrische auto’s te bieden hebben, waardoor de totale kost van een elektrisch voertuig lager uitvalt dan veel mensen denken. Het is en blijft echter moeilijk om hier uitspraken over te doen. De zogeheten total cost of ownership (TCO) blijft namelijk afhankelijk van persoonlijke persoonlijke factoren, zoals de aanwezigheid van een thuislaadpunt en zonnepanelen.

Vier platformen voor twintig modellen

Volgens de designers bieden elektrische auto’s ook een extra voordeel, omdat een elektrisch platform de ideale verhoudingen heeft. Een platform is de technische basis van de auto, een soort van printplaat van de auto. En dat platform is de basis van elk design. Het zou een van de redenen zijn waarom de populaire e-tron GT een van de meest gestroomlijnde modellen is die reeds door Audi op de markt zijn gebracht. Heel wat andere gestroomlijnde modellen moeten het assortiment tegen 2025 vervoegen. Daarbij zet Audi in op vier verschillende platformen, het ene nog innovatiever dan het andere.

Voor het goedkoopste segment zal men focussen op het MEB-platform. Daarbij wordt de technologie van het moederconcern Volkswagen gebruikt. Het platform is modulair en biedt dus veel mogelijkheden. Voor de middelgrote auto’s focust men dan weer op het platform MLB evo dat al een tijdje bestaat. Het J1-platform is er voor de snelle jongens en het PPE-platform is het platform waar de fans van luxeauto’s naar uitkijken. Experts menen dat het PPE-platform, zeker wat de technologische mogelijkheden betreft, veelbelovend is.