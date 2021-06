Apple analyseert binnenkort je bloed

Apple werkt aan een nieuwe versie van de Apple Watch die de bloedsuikerspiegel van het lichaam kan scannen, schrijft het Amerikaanse Bloomberg in een rapport. De

bloedglucosesensor zal volgens het rapport echter pas over enkele jaren commercieel beschikbaar zijn. Apple werkt naar verluidt al jaren aan de technologie, en concurrenten zoals Supersapiens introduceerden al hun eigen versies. Maar geen enkel bedrijf biedt de technologie aan in een complete gadget als de Apple Watch.

Ook een speciale sensor voor het meten van je lichaamstemperatuur behoort tot de nieuwe functie van de verbeterde Apple Watch. Die update was gepland als een onderdeel van de strijd tegen COVID-19, maar liep vertraging op. De functie zal waarschijnlijk pas beschikbaar worden in de update van 2022.

De Apple Watch beschikt al over technologie om je bloed te controleren. De meest recente update van de horloge - de Series 6 - voegde namelijk al een bloedzuurstofsensor toe.

Adventure-editie

Daarnaast zou het bedrijf nog aan een ander model werken dat bedoeld zou zijn voor extreme sporten, aldus hetzelfde rapport van Bloomberg. De speciale Apple Watch wordt beschreven als een model voor «avonturiers» of «ontdekkers». Volgens het rapport zal de nieuwe update in 2022 gelanceerd worden. Andere fabrikanten van smartwatches zoals Garmin maken al horloges die speciaal ontworpen zijn voor wandelen, duiken en andere sporten.

De afgelopen jaren heeft Apple elk jaar nieuwe Watches uitgebracht, naast de nieuwe versies van de iPhone. De update van volgend jaar zou de Watch iets dikker kunnen maken. Het grotere formaat zal naast dunnere randen langs de zijkant van het scherm ook gemaakt zijn met een nieuwe techniek, waardoor het scherm dichter bij het glas kan komen. Daarnaast zal het horloge ook verbeterde draadloze technologieën hebben, waaronder de ultrabrede bandchip die in de nieuwe AirTags zit en waarmee iPhones de AirTags kunnen lokaliseren. Ten slotte krijgt de Watch ook een snellere processor, wat in overeenstemming is met andere recente Apple Watch-upgrades.