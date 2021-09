Antwerpen maakt tien schoolomgevingen versneld verkeersveiliger

In Antwerpen maken de stad en haar districten met steun van de Vlaamse overheid tien schoolomgevingen verkeersveiliger met het oog op het nieuwe schooljaar. Onder meer aan de school De Luchtballon in Merksem werd van de heraanleg van de straat gebruik gemaakt om verkeersdrempels, extra signalisatie, hekken en een voetpaduitstulping aan te brengen.

Het opvallendste nieuwe element is allicht de groene strook met in grote letters ‘SCHOOL’ erop geschilderd, dwars over de weg. «We merken dat zoiets de aandacht van de automobilist extra wekt op het feit dat hij in een schoolomgeving is, zijn snelheid en rijgedrag moet aanpassen en extra voorzichtig moet zijn», zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Schoolstraten

Kennis maakt zich sterk dat aan de meeste schoolomgevingen deze en de vorige legislatuur extra signalisatie werd aangebracht om bestuurders op te roepen voorzichtig te zijn. De weginfrastructuur wordt vooral aangepakt in het kader van een om andere redenen geplande heraanleg van de straat. Verder doopt de stad Antwerpen ook steeds meer straten om tot ‘schoolstraat’, waarbij de straat aan het begin en aan het einde van de schooldag een half uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Eind dit jaar zou de teller op 44 schoolstraten komen te staan.

Vorige week kwamen in Antwerpen nog twee jonge kindjes om bij een aanrijding op een zebrapad. Volgens Kennis zijn «alle diensten en besturen op alle niveaus» er nochtans dagelijks mee bezig om de verkeersveiligheid ook in het algemeen - niet alleen vlak bij scholen - te verbeteren. «Verkeersveiligheid zit in het DNA van de stad», vindt Kennis. «We pakken dat op een heel systematische en consistente manier aan. Bij een heraanleg kijken we telkens wat wel en niet kan en hoe je het anders kan aanpakken. Samen met de districten loopt er ook een project rond schoolroutes, in samenspraak met de schooldirecties.»