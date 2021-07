Anti-mondmaskerrestaurant wil alleen ongevaccineerde klanten bedienen

Heel wat landen zetten dezer dagen in op de coronapas als maatregel tegen COVID-19. Met het vaccinatiebewijs kan je bijvoorbeeld een drankje nuttigen in een café. Een restaurant in Californië doet het echter anders: daar eisen ze van klanten dat je een bewijs toont dat je net niet bent gevaccineerd.

«Opgelet: Bewijs nodig dat je niet gevaccineerd bent», staat er te lezen op een affiche dat de uitbaters van Basilico’s Pasta E Vino op hun raam hebben geplakt. «We hebben een nultolerantie voor anti-Amerikaanse dommigheid. Bedankt om na te denken.»

Het is niet de eerste keer dat het restaurant zich keert tegen de coronamaatregelen. In mei 2020 lanceerde de zaak al een ‘anti-mondmasker campagne’. Zo verscheen er een bericht op hun Facebookpagina dat «klanten die binnen op een tafeltje wachten en hun mondmasker willen dragen, maar beter buiten kunnen wachten.»

Gevolgen voor het restaurant bleven uit. Nochtans dreigde The California Department of Alcohol Beverage Control ermee om hun licentie af te pakken, maar dat gebeurde tot op heden niet. «De zaak is in behandeling, we kunnen hier dus niet verder over uitweiden», klinkt het bij het departement.