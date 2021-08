Amerikaanse moeder verliest twee zonen aan Covid-19 in 12 uur tijd: «Laat je alsjeblieft vaccineren»

«Dit is de ergste nachtmerrie van een ouder», verklaarde de verslagen moeder, Lisa Brandon, met trillende stem in een interview met een lokaal tv-station. «De enige reden waarom ik hier nu sta, is om mensen aan te sporen zich alsjeblieft te laten vaccineren.»

De moeder woonde met haar twee zonen in het zuiden van Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida. Volgens de vrouw raakte het hele gezin eind juli besmet met het coronavirus. Toen de gezondheid van de 35-jarige Aaron Jaggi en diens broer, de 41-jarige Free Jaggi, achteruitging, bracht de moeder hen naar het ziekenhuis. De broers hadden een dubbele longontsteking opgelopen en werden op intensieve zorgen opgenomen. Hun situatie verergerde en ze werden nog aan een beademingstoestel aangesloten, maar dat bood geen soelaas: de ene broer overleed op 12 augustus, de andere amper 12 uur later, op 13 augustus.

«Ik wou dat ik hen had kunnen overhalen»

De vrouw was naar eigen zeggen ingeënt met het Moderna-vaccin, waardoor ze slechts milde symptomen ontwikkelde. Ze kon haar zonen niet overtuigen om zich ook te laten vaccineren, zegt ze. «Ik denk dat ze vandaag nog in leven zouden zijn, mochten ze het vaccin gehad hebben. Ik wou dat ik hen had kunnen overhalen. En nu is het te laat.»

Voor de moeder was het al de derde keer dat ze afscheid moest nemen van een kind. Vijf jaar geleden overleed haar zoon David. Ze blijft nu alleen achter. «Mijn jongens waren mijn leven», aldus Brandon. «Ik leefde enkel voor hen.» Omdat ze de huur van haar woning niet op haar eentje kan betalen, is ze intussen verhuisd.