Als single een woning kopen, hoe doe je dat?

Hoewel de vastgoedprijzen de pan uitswingen, stonden de rentevoeten van hypothecaire leningen nooit zo laag. Toch blijft het voor alleenstaanden moeilijk om een eigen stekje te kopen en een hypothecaire lening te vinden. Kan je als single wel een eigen huis kopen? En hoe verloopt de zoektocht naar een woonlening? Wij zetten de feiten even op een rij en geven je enkele tips om als single bij de bank aan te kloppen voor een hypothecair krediet.

Steeds meer singles

Meer dan 2,2 miljoen. Dat was het duizelingwekkende cijfer van alleenwonenden en alleenstaande ouders in het jaar 2019 in België. Het is het laatste bekende cijfer van Statbel over alleenstaanden in ons land, maar het is er wel één dat elk jaar stijgt. Het is niet moeilijk om te raden dat het er in 2021 misschien nog meer zijn. Misschien ben jij er wel één van?

Maar waarom zijn er zoveel singles? Wel, veel mensen en ook veel jongeren zetten bijvoorbeeld vaak hun carrière op de eerste plaats. Een leuke partner vinden, komt dan al dan niet bewust op de tweede plaats. Ook het aantal echtscheidingen neemt toe en daar heeft het coronajaar zeker geen goed aan gedaan. Uiteraard zijn er ook gewoon veel mensen die er heel bewust voor kiezen om alleen te blijven. En zo kunnen we nog wel een paar redenen bedenken. Heel normaal dus, als single door het leven gaan. Maar niet echt de norm als het over financiën gaat.

Als alleenstaande een huis kopen, kan dat?

Het is geen geheim: een huis kopen is waarschijnlijk de spannendste, maar ook duurste aankoop in je hele leven. Zeker de stijgende huizenprijzen maken het niet gemakkelijker. Koop je met twee? Dan kan je de kosten delen. Maar als alleenstaande sta je er letterlijk alleen voor. Ook voor alle kosten die komen kijken bij het kopen van een woning. Toch hoef je niet te vrezen! Er zijn al heel wat alleenstaanden jou voorgegaan in het kopen van een huis of appartement. Toegegeven, koppels hebben het net iets gemakkelijker op de vastgoed- en hypotheekmarkt, maar het is zeker niet onmogelijk.

Vastgoed kopen is in vele gevallen zelfs een goed idee en een slimme investering voor de toekomst. Als alleenstaande heb je geen drie slaapkamers, twee badkamers en een grote tuin nodig. Je kan net zo goed een klein appartement of huis kopen, waardoor de maandelijkse aflossing van je hypothecaire lening misschien net zoveel zou zijn als de maandelijkse huur die je moet neertellen. Ben je na enkele jaren op zoek naar iets groter? Dan kan je jouw stulpje nog altijd verkopen - vaak tegen een meerprijs door de stijgende vastgoedprijzen - of verhuren zodat je stabiele huurinkomsten hebt.

Enkele tips om als single te lenen

Financiële instellingen nemen liever geen risico’s. Als ze een krediet verlenen aan iemand, willen ze zeker weten dat ze dat geld terugzien en stellen ze strenge voorwaarden. Eén inkomen vormt natuurlijk een groter risicco dan twee inkomens. Als je dus als single bij de bank aanklopt voor een woonlening, kan je voor enkele moeilijkheden komen te staan. Met deze tips komt het kopen van een woning als alleenstaande al een stuk dichterbij: