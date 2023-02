Alles wat je over de hype van kunstgras moet weten

Het lijkt erop dat kunstgras de afgelopen jaren een ware hype is geworden. Er zijn steeds meer mensen die kiezen voor het plaatsen van kunstgras, om verschillende redenen. Kunstgras biedt veel voordelen ten opzichte van echt gras en kan in alle soorten tuinen worden geplaatst, waardoor het ideaal is voor iedere tuinier. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over deze groeiende trend: wat is er zo goed aan, welke factoren moet je in gedachten houden bij het vinden van het juiste soort kunstgras en welke voordelen brengt het met zich mee? Lees verder om antwoord te vinden op al je vragen.

Waarom men voor kunstgras kiest

De eerste reden waarom men steeds vaker kiest voor kunstgras is het gemak: kunstgras is extreem eenvoudig te leggen, er hoeft geen grondvoorbereiding te worden uitgevoerd en het is niet nodig om je tuin regelmatig te onderhouden. Het grote voordeel van kunstgras is dat het altijd een mooie, groene uitstraling geeft, ook in perioden waarin er geen of nauwelijks regen valt. Daarnaast is de levensduur van kunstgras veel langer dan dat van echt gras: je hoeft je er dus geen zorgen meer over te maken dat het gaat verdrogen of verkleuren. Al deze redenen maken kunstgras dan ook mateloos populair.

Waar je op moet letten bij het kiezen van het juiste kunstgras

De kleur

In de eerste plaats dien je op de kleur te letten, want je wilt natuurlijk dat je tuin er mooi uitziet. Kunstgras is verkrijgbaar in tal van verschillende tinten, van subtiel groen tot felle kleuren, en ook de dikte varieert sterk. Het is belangrijk om de kleur te kiezen die het beste bij jouw tuinstijl past, zodat je tuin er straks prachtig uitziet. Dit kan een natuurlijke kleur zjn, maar je kunt ook zeker voor iets opvallends gaan.

De prijs

Verder is de prijs een belangrijke factor, want je wilt natuurlijk niet teveel betalen voor je grasmat. Kunstgras is verkrijgbaar in verschillende soorten en maten, dus controleer altijd zorgvuldig wat de prijs is voordat je overgaat tot aankoop. Houd er rekening mee dat de prijzen sterk kunnen verschillen, afhankelijk van het type gras, dus shop slim en vergelijk verschillende opties.

De aanbieder

Ook is het van groot belang om naar de aanbieder te kijken. Er zijn veel bedrijven die kunstgras verkopen, dus je moet de beste optie uitzoeken. De reputatie van het bedrijf is hierin cruciaal: ga na hoe lang het bedrijf al bestaat, lees recensies en controleer of er klantenservice beschikbaar is. Op deze manier voorkom je dat je een slecht product koopt of dat de service tekort schiet. Een goede leverancier is een kunstgras expert die je adviseert en je op weg helpt naar een passende oplossing.

De voordelen van kunstgras

Altijd een strak gazon

Het eerste voordeel van kunstgras is dat je altijd een perfect gazon hebt en dat is natuurlijk waar alles om draait. Of je nu eens strakke, moderne tuin hebt, of een weelderige, Engels ontwerp, jouw gazon is altijd perfect onderhouden en egaal groen.

Onderhoudsvriendelijk

Daarnaast heeft kunstgras nauwelijks onderhoud nodig. Je hoeft niet meer te maaien, bemesten of water geven en ook onkruid wieden is verleden tijd. Het enige dat je af en toe moet doen is eventueel afgevallen boombladeren weghalen. Als je dit laat liggen, gaat het rotten en vormt humus; een perfecte voedingsbodem voor zaadjes en dus onkruid. Met een bladblazer of -zuiger is dit echter hooguit een kwartiertje werk.

Leggen gaat vlot

Een ander voordeel is dat het leggen van kunstgras extreem eenvoudig is: je hoeft weinig tot geen grondvoorbereiding uit te voeren en het gaat erg snel. Je kunt de techniek zelf leren of iemand inhuren om het voor je te doen.

Minder beestjes

Tot slot is het goed om te beseffen dat kunstgras veel minder aantrekkelijk is voor insecten en wormen. Plastic is immers niet iets wat deze beestjes kunnen consumeren of waar ze in kunnen leven. Het betekent dat je veel minder last zal hebben van ongedierte in je tuin. Ook trekt de geur geen vliegende insecten aan, waardoor je ook minder last zal hebben van prikkende wespen en dergelijke.

Al met al zijn er veel redenen waarom mensen voor kunstgras kiezen. Het kan je tuin een mooie en moderne uitstraling geven, terwijl je tegelijkertijd tijd bespaart die je normaal gesproken aan het onderhoud van je tuin zou besteden. De hype van kunstgras bezitten is er dan ook eentje die wat ons betreft meer dan gerechtvaardigd is.