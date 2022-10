Alles over kurk: De vele toepassingen van dit duurzame materiaal

Een materiaal dat we in steeds meer interieurs terugzien is kurk. Dat is niet zo gek, want kurk is ontzettend veelzijdig. Je kunt er niet alleen je huis mee decoreren, maar het heeft ook veel praktische eigenschappen die kunnen worden ingezet om je woongenot te verbeteren. Het is een geheel natuurlijk product en kan een warme uitstraling geven aan je interieur. Je kunt het dus op vele manieren toepassen, wat zijn die precies? En wat maakt het tot zo´n prachtig materiaal?

Duurzaamheid

Kurk is een sterk en duurzaam materiaal. Dat komt omdat het 100 procent natuurlijk is. Kurk wordt gewonnen door de schors te oogsten van de speciale kurkeik. Hiervoor hoeft men de boom niet te kappen, maar kan alleen de schil verwijderd worden. Deze groeit vervolgens in ongeveer 8 jaar weer aan, waarna de kurk weer geoogst kan worden. Het is dus een goede bewuste keuze wil je ook rekening houden met het milieu. Daarnaast is kurk ook goed te hergebruiken en gaat het ontzettend lang mee. Lees er nog meer over op Kurk24 .

De eigenschappen van kurk

De eigenschappen die kurk van nature bezit zijn onovertroffen. Zo is het onder andere vochtbestendig, isolerend, geluiddempend, flexibel, en brandvertragend. En ondanks dat kurk zo enorm sterk is, is het toch heel licht. Dat maakt het prettig om mee te werken en toe te passen. Deze eigenschappen maken kurk tot een veelzijdig materiaal dat voor vele zaken kan worden gebruikt, onder andere voor onderstaande toepassingen.

Decoratieve functie

Kurk heeft dus veel verschillende eigenschappen die vooral praktisch gezien toe te passen zijn. Maar dat betekent niet dat je dit materiaal alleen op een praktische manier kunt gebruiken. Kurk is namelijk ook nog eens een hele sfeervolle optie om je huis mee te decoreren. Omdat het een warme kleur heeft en vrij neutraal is kun je het werkelijk met alles combineren. Een prikbord van kurk is niet alleen praktisch, maar staat ook mooi aan een wand in de keuken, kinderkamer of slaapkamer. Hierop kun je persoonlijke herinneringen hangen zoals foto´s of kindertekeningen. Een hele wand van kurk kan een saai stuk muur opvrolijken zonder dat het veel moeite kost. Kurkwanden zijn er in veel verschillende soorten en de unieke structuur maakt het een echte eyecatcher in je woning.

Isolatiemateriaal

Vanwege de natuurlijke isolerende werking van kurk is het ideaal om te gebruiken als isolatiemateriaal. Isoleren doe je om verschillende redenen, maar voornamelijk om de warmte in de winter binnen te houden. Wanneer je de verwarming aanzet gaat warmte al snel verloren via het raam en muren. Zeker nu de gasprijzen gaan zorgen voor hoge rekeningen is het noodzakelijk om je huis goed te isoleren. Die doe je onder andere door spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Je kunt hiervoor speciale platen of zelf kurkkorrels gebruiken. Andersom kan isolatie in de zomer ervoor zorgen dat je de warmte juist buiten houdt.

Geluidskwaliteit verbeteren

Een slechte akoestiek in huis is erg vervelend. Het kan leiden tot lichamelijk klachten als vermoeidheid en hoofdpijn. Dit heeft vaak te maken met grote, kale oppervlaktes in een ruimte. Dit zorgt voor galm in huis waardoor communiceren lastig wordt. Je kunt de geluidskwaliteit in huis verbeteren door een akoestisch paneel van kurk of een volledige wand te plaatsen. Doordat kurk een absorberende werking heeft wordt het geluid niet weerkaatst en neemt de galm af of verdwijnt volledig. Het is daarnaast niet alleen prettig voor de akoestiek in je eigen huis. Ook is het het geluid van buitenaf minder goed hoorbaar. Prettig dus voor de buren of wanneer je een geluiddichte kamer wilt creëren voor het maken van muziek.

Kurk als vloer

Een toepassing waar je wellicht niet dagelijks over hoort is kurk als vloer. Tegenwoordig kiezen veel mensen voor een gietvloer, tegels of natuurlijk een klassieke houten look. Maar kurk als vloer is erg praktisch. Het geeft de ruimte direct veel warmte en heeft ook nog eens dempende werking. Ideaal dus bijvoorbeeld op de kinderkamer. Het is zacht, veerkrachtig en dempend waardoor het lekker loopt en warm aanvoelt. Een vloer van kurk kan in een keuken of woonkamer, maar bijvoorbeeld ook in de badkamer. Het werkt zeer goed in deze vochtige ruimte omdat kurk waterafstotend is en dus geen vocht opneemt. Hierdoor krijgen bacteriën en schimmels geen kans om zich te nestelen. Een flinke schoonmaakbeurt is de badkamer is bovendien geen probleem. Kurk is zo stevig dat het tegen een stootje kan en niet snel slijt.