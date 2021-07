Alle essentials voor je bedrijfswebsite op een rijtje

Een website is een goede manier om van een idee iets tastbaars te maken. Veel mensen zien dit ook als een van de eerste stappen wanneer zij een bedrijf starten. Echter zijn er vaak nog veel vragen over wat er precies nodig is voor een bedrijfswebsite. Want met alleen een domein, is het werk nog niet gedaan. Daarom zetten we in dit artikel de basisbenodigdheden uiteen, zodat jij bij het bouwen van je bedrijfswebsite precies weet wat er gedaan moet worden.

Hosting voor je website

Het bouwen van een website kan je vergelijken met het bouwen van een huis. Om gasten te kunnen ontvangen heb je een stuk grond nodig, een adres en uiteraard het huis zelf. Een serverruimte is vergelijkbaar met een stuk grond, ook wel hosting genoemd. Een server kan voor meerdere klanten dienen. Hierbij deel je de ruimte, de rekencapaciteit en het geheugen met anderen. Als er sites zijn die veel capaciteit vragen, kan dat invloed hebben op de andere sites die van deze server gebruik maken. Dit wordt ook wel shared hosting genoemd. Met VPS hosting - een Virtual Private Server - heb je een deel van de server helemaal voor jou alleen. Die ene server is hiervoor extra krachtig en bezit veel geheugen. Ook bij een VPS hosting deel je de server met anderen, maar deze ruimtes zijn wel van elkaar gescheiden. Dit zorgt er voor dat je volledige controle hebt over je VPS en alle capaciteit tot je beshickking hebt.

Domeinnaam en bouwen maar!

Het ‘stuk grond’ waar je jouw website neerzet, heeft een uniek adres, ook wel IP-adres genoemd. Deze lange reeks aan cijfers verwijst naar het stukje server waar jouw website zich op bevindt. Echter is het intypen van een IP-adres natuurlijk niet gebruiksvriendelijk voor je bezoekers, dus worden hier domeinnamen voor gebruikt. Een domeinnaam verwijst naar een IP-adres, maar is voor mensen veel makkelijker te onthouden, ervan uitgaande dat je een herkenbare en korte domeinnaam registreert. Tot slot dient de website gemaakt te worden. Dit kan je zelf doen of laten doen. Wanneer je er voor kiest om dit zelf te doen, reken er dan op dat hier redelijk wat tijd in gaat zitten. Gelukkig gaat het met systemen als WordPress tegenwooridg wel een stuk sneller dan vroeger.



Online opslag

Naast een website is het ook handig om online opslag te hebben voor het bewaren of back-uppen van bijvoorbeeld belangrijke documenten. Een groot voordeel tegenover een fysieke harde schijf is dat je altijd bij je documenten kan komen zolang je internet hebt en je online opslag niet fysiek kan kwijtraken. Houd er bij het kiezen van online opslag rekening mee dat je een pakket kiest met voldoende gigabytes aan ruimte. Telefooncamera's worden bijvoorbeeld steeds beter waardoor foto's en video's die ze schieten ook steeds groter worden. Video in 4K-resolutie kan al gauw honderden MB's aan ruimte innemen. Het is daarom verstandig om minimaal voor 500 GB te gaan.