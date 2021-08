Alle achttien leden van Reuzegom naar correctionele rechtbank doorverwezen

De raadkamer in Hasselt heeft alle achttien leden van studentenclub Reuzegom doorverwezen naar de correctionele rechtbank, waar ze zich moeten verantwoorden voor de fatale doop met Sanda Dia. Tegen de beslissing van de raadkamer in Hasselt is wel nog hoger beroep mogelijk.

De raadkamer heeft de achttien leden van studentenclub Reuzegom doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor alle acht de tenlasteleggingen. «Daar is onopzettelijke doding bij, het toedienen van giftige stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet», zegt de persmagistraat van het Limburgse parket Dorien Vanderheiden. «Strikt hypothetisch technisch gezien is er nog een beroepsmogelijkheid van vijftien dagen. Die termijn loopt», voegt ze eraan toe.

Als een van de partijen in beroep gaat, verhuist het dossier naar de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Een datum wanneer het proces in de correctionele rechtbank zou plaatsvinden, is nog niet bekend.

Visolie

Op 5 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven, maar verhuisde daarna naar een chalet in Vorselaar. De toestand van Dia na de inname van alcohol en visolie verslechterde zienderogen. Op 7 december 2018 overleed de 20-jarige jongeman in het ziekenhuis. Hij was onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen.