Afghaanse filmmaakster neemt afscheid van moederland in hartverscheurende tweet: «Ik neem mijn dode ziel met me mee»

Een aangrijpende tweet van Roya Heydari, een Afghaanse filmmaakster en fotografe die haar moederland ontvluchtte na de machtsgreep van de taliban, is de voorbije dagen viraal gegaan. «Opnieuw loop ik weg van mijn moederland. Opnieuw moet ik van nul beginnen.»

«Ik liet mijn hele leven, mijn huis achter om een stem te blijven hebben. Opnieuw loop ik weg van mijn moederland. Opnieuw moet ik van nul beginnen. Ik nam enkel mijn camera’s en mijn dode ziel mee op mijn tocht over de oceaan. Met bezwaard gemoed: tot ziens moederland. Tot we elkaar weer ontmoeten.»

Deze hartverscheurende tweet van de Afghaanse filmmaakster en fotografe Roya Heydari, vergezeld van een foto van zichzelf die genomen werd aan de luchthaven van Kaboel, werd zo’n 120.000 keer geliked en 17.000 maal geretweet op amper drie dagen tijd. Volgens Al Jazeera slaagde de filmmaakster erin om naar Frankrijk te vluchten.

Intussen steken tal van Twitteraars haar een hart onder de riem. «Ik wens je veiligheid en een beter leven toe op je nieuwe verblijfplaats. Veel geluk», reageert een gebruiker. Volgens een ander belichaamt Heydari de vlucht van Afghaanse intellectuelen uit het land: «Een voorbeeld van de massale braindrain in Afghanistan nu de taliban er regeert», klinkt het.

Wanhoop

De tweet reflecteert de wanhoop en ontreddering die duizenden vrouwen in Afghanistan voelen, nu de taliban er de plak zwaaien. De moslimfundamentalisten nemen het immers niet te nauw met vrouwenrechten, en veel Afghaanse vrouwen voelen zich dan ook in hun vrijheid bedreigd na de machtsovername van de taliban.

Toen de taliban tussen 1996 en 2001 aan de macht waren in het land, verboden ze vrouwen om te werken. Ook mochten vrouwen enkel het huis uit als ze vergezeld waren van een mannelijk familielid en moesten ze in het openbaar verplicht een boerka dragen. Bij hun nieuwe machtsgreep beloofden de talibanleiders een gunstiger regime voor vrouwen: ze spiegelen de buitenwereld een gematigder beeld van het talibanbeleid voor, waarin vrouwen recht hebben op onderwijs en werk. Veel Afghaanse vrouwen nemen die beloftes echter met een korrel zout en voelen zich genoodzaakt om het land te verlaten. Berichten over een Afghaanse journaliste die haar werk moest neerleggen na de machtsovername van de taliban zijn alvast een veeg teken aan de wand.