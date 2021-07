Afgelopen jaar ruim kwart miljoen spullen gratis aangeboden op 2dehands

In de afgelopen 12 maanden werden meer dan 257.000 aanbiedingen in diverse productcategorieën op de verkoopsite 2dehands geplaatst, ruim 7% meer dan het jaar voordien. Vooral in de categorieën huis en inrichting, doe-het-zelf en verbouwen, tuin en terras worden heel wat spullen gratis weggegeven. Al die gratis spullen worden ook druk bekeken. Van juli 2020 tot en met juni 2021 werden maar liefst 26,8 miljoen views geregistreerd voor alle gratis aanbiedingen samen. In de eerste jaarhelft van 2021 werden gratis aanbiedingen 18% meer bekeken, vergeleken met dezelfde periode in 2020, zo meldt de zoekertjessite dinsdag.