Activisten proberen ‘droevigste beer ter wereld’ te bevrijden: «Hij zit al 30 jaar in een kooi»

Activisten proberen met man en machte een beer te bevrijden die al 30 jaar in een kooi zit in Armenië. Ze hebben hem de dubieuze titel gegeven van «de droevigste beer ter wereld». De beer, Nelson, zit al in de kooi sinds hij een welpje was. Hij zou ondertussen blind geworden zijn.

«Nelson wordt dagen achter elkaar alleen gelaten zonder eten en water, waardoor hij nu ondervoed is. Zijn vacht hangt vol uitwerpselen», klinkt het op de Facebookpagina van de activisten. «Het is verschrikkelijk om te zien, maar hij maakt de hele tijd cirkeltjes in zijn kooi om de verveling tegen te gaan. Zijn ‘baasje’ weigert om Nelson aan ons over te dragen, maar we staan klaar om hem zo snel als het kan te gaan redden. We eisen dat de Armeense regering stappen onderneemt en ons groen licht geeft om Nelson te redden voordat het te laat is. Dit is één van de vreselijkste zaken van dierenmishandeling die we tot nu toe gezien hebben.»