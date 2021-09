Aantal rampen door extreem weer vervijfvoudigd op 50 jaar tijd

Het aantal rampen door extreem noodweer of door het klimaat is de voorbije vijftig jaar sterk gestegen. De rampen veroorzaken steeds meer schade, maar het aantal overlijdens neemt door de betere waarschuwingssystemen wel af, zo meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN in een rapport.

De Atlas van de WMO maakt melding van een vervijfvoudiging van de natuurrampen als gevolg van meteorologische fenomenen en het klimaat tussen 1970 en 2019. De afgelopen vijf decennia zijn wereldwijd zowat 11.000 rampen toe te schrijven aan noodweer en klimaat, die alles samen aan iets meer dan twee miljoen mensen het leven hebben gekost. Ruim 91% van de sterfgevallen deed zich voor in ontwikkelingslanden. De materiële schade van de rampen is na vijftig jaar opgelopen tot 3.640 miljard dollar, of meer dan 3.080 miljard euro.

BETERE WAARSCHUWINGen

Droogtes hebben in die vijf decennia het grootste aantal mensenlevens geëist: ongeveer 650.000. Maar ook stormen (577.000 doden), overstromingen (58.700) en extreme temperaturen (bijna 56.000) hebben een hoge tol geëist. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen werden niet in het rapport opgenomen. Het goede nieuws is dat de betere waarschuwingssystemen wel hebben geleid tot een duidelijke vermindering van het aantal sterfgevallen, van meer dan 50.000 per jaar in de jaren zeventig, tot minder dan 20.000 per jaar in het voorbije decennium.

De VN-organisatie roept op tot betere meteorologische en hydrologische waarschuwingsnetwerken voor Afrika, delen van Latijns-Amerika en voor de eilandstaten in de Stille Oceaan en het Caraïbisch gebied. Volgens de WMO zijn stormen verantwoordelijk voor de grootste economische schade.