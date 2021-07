Aantal besmettingen in Spanje stijgt fors, vooral bij jongeren, maar «blijft populairste vakantiebestemming»

Touroperator TUI ondervindt op dit moment «niet echt» een impact van de verslechterende coronasituatie in Spanje op de boekingen. «Spanje blijft de populairste bestemming in juli en augustus», zegt woordvoerster Sarah Saucin. De coronasituatie in Spanje is de voorbije dagen nochtans fors achteruitgegaan. Vooral bij de jongeren is er sprake van een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Verschillende regio’s overwegen om opnieuw strengere maatregelen in te voeren.

De Standaard bericht vandaag dat touroperators Spaanse feestvakanties annuleren. Jongeren die deze zomer wilden vieren alsof corona niet meer bestond, moesten in Spanje zijn, waar discotheken open zijn en weinig reisbeperkingen resten, klinkt het in de krant. Maar dat eist dus zijn tol, in die mate dat de Belgische overheid vanaf woensdag weer meer regio’s als rode zone inkleurt.

Lloret de Mar

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid telde 32.607 nieuwe besmettingen in een periode van 72 uur en 23 sterfgevallen. Het incidentiecijfer steeg daarmee tot boven de 200, meer bepaald 204 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

Vorige week werden bij een grote uitbraak op de Balearen ten minste 1.824 besmettingen vastgesteld, nadat honderden jongeren naar Mallorca waren getrokken om te feesten. Bijna 6.000 mensen in heel Spanje werden in quarantaine geplaatst. Ook hebben zeker acht Belgische jongeren die in Lloret de Mar (Catalonië) op feestvakantie waren positief getest op het coronavirus.

De Standaard citeert verschillende reisorganisaties voor jongeren die daarom vakanties annuleren. Maar bij TUI is dat voorlopig niet het geval. «Momenteel is er nog geen beslissing. We volgen de situatie in Europa uiteraard wel op de voet op», zegt de woordvoerster.

«Niet alleen om te feesten»

TUI wijst er wel op dat het reisorganisaties voor jongeren zijn die de vakanties naar Spanje annuleren. Bij TUI gaan lang niet alle klanten op vakantie gaan om te feesten, klinkt het. «Onze boodschap was van meet af aan duidelijk: het is niet omdat je op vakantie bent dat je je anders moet gedragen.» De touroperator zegt dat hij het op dit moment ook «niet echt» merkt in de boekingen dat de plaatselijke coronasituatie verslechtert. «Spanje blijft de populairste bestemming voor juli en augustus.»