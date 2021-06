84-jarige Brit wordt ASMR-ster dankzij rustgevende stem

De 84-jarige John Butler uit Groot-Brittanië is plots zeer populair geworden dankzij zijn kalmerende stem. Hij is al zijn hele leven bezig met meditatie en spiritualiteit en gaf daar in 2016 een interview over. Dat gesprek is nu massaal beluisterd door fans van ASMR. Door het grote succes is John nu een eigen YouTube-kanaal begonnen, waar hij video’s plaatst over deze thema’s. Het kanaal heeft momenteel al meer dan 131.000 duizend abonnees. Ondertussen is Butler ook te vinden op Instagram en Spotify. De Brit wil zijn volgers helpen om een band met God te creeëren en volledig in het moment te leven.