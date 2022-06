4,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Europa

Waarschijnlijk zijn de cijfers onvolledig en zijn er meer mensen uit Oekraïne gevlucht sinds de Russische invasie. Volgens tellingen aan de grens hebben sinds 24 februari meer dan 7,2 miljoen mensen het land verlaten, maar hebben sindsdien ook 2,3 miljoen mensen de grens in omgekeerde richting overgestoken. De meeste vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen, omdat mannen tussen de 18 en 60 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger en daarom in Oekraïne moeten blijven.

Meeste vluchtelingen in Polen

In Polen staan de meeste vluchtelingen geregistreerd, namelijk 1,1 miljoen. In Rusland ziet de UNHCR bijna even veel Oekraïners, maar dat is een schatting omdat de cijfers niet volledig zijn en onduidelijk is of mensen daar vrijwillig naartoe zijn gegaan. Nederland registreerde tot nu toe bijna 63.000 Oekraïners. UNHCR denkt dat daarnaast 8 miljoen mensen ontheemd zijn in Oekraïne.

In België zijn er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meer dan 43.000 aanvragen voor tijdelijke bescherming geregistreerd. Dat maakte het Federaal Planbureau vandaag bekend. Voor heel 2022 verwacht het Planbureau 83.000 vluchtelingen uit Oekraïne.