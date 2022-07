4 tips voor het kiezen van een vertaalbureau

Een professioneel vertaalbureau zal de kostenoptimalisatie positief beïnvloeden en je meertalige processen aanzienlijk verbeteren. Maar er zijn honderden vertaalbureaus. Hoe kies je de beste vertaalpartner die bij je bedrijf past? Hier is een lijst met handige tips om je te helpen de juiste keuze te maken!

Meertalig

Hoe meer talen je moet targeten, hoe meer je een robuuste en betrouwbare partner nodig hebt. Vertaalbureaus zoals Het Vertaalbureau in Antwerpen hebben jarenlang netwerken opgebouwd van betrouwbare en zeer goed doorgelichte vertalers van over de hele wereld. Deze experts voegen ook verschillende lagen van kwaliteitsborging toe om ervoor te zorgen dat de vertaling niet alleen foutloos is, maar ook taalkundig afgestemd op je doelgroep. Hierdoor zorgen ze snel en efficiënt voor vertalingen, ongeacht de omvang van het project. Daarnaast is een constante samenwerking met een ervaren team ook een garantie dat de vertalingen consistent en nauwkeurig zijn.

Gespecialiseerd

Het opereren op de internationale markt vraagt ​​om nauwkeurige en correcte vertalingen. Hierdoor bereik je niet alleen klanten van over de hele wereld, maar kun je ook effectief communiceren met collega's en klanten, ongeacht hun nationaliteit. Let er bij het uitbesteden van vertalingen aan een externe partner op of het werk door specialisten wordt gedaan. Specialist zijn kan betekenen dat je een grondige kennis van een bepaalde taal hebt, maar het kan ook betekenen dat je niche- en gespecialiseerde terminologie kent binnen een bepaalde branche. Een vertaler heeft bijvoorbeeld specifieke expertise in het vertalen van medische terminologie, al kunnen specialisaties ook in andere branches ontwikkeld zijn.

Uitgebreid

Stel je een situatie voor waarin je belangrijke documenten moet vertalen, dus huur een documentvertaler in. Maar dan moet de website van je bedrijf in veel talen werken, en de vertaler die je hebt ingehuurd werkt niet met websites, dus huur je een andere vertaler in. Dan heb je ineens ook video's nodig die in meerdere talen zijn gemaakt, dus heb je ineens een multimediaspecialist nodig. Dit is veel gedoe, wat je gewoon kunt voorkomen door een vertaalbureau in te schakelen. Het gehele project zal dan vertaald worden, al moet je hiervoor wel voor een bedrijf kiezen dat diverse vertalers in dienst heeft en dus uitgebreide diensten biedt.

Technologieën

Een modern vertaalbureau moet ook tools bieden die bedrijfsprocessen automatiseren en versnellen. Dat omvat niet alleen vertaalbeheersystemen en CAT-tools, maar ook machinevertalingen op basis van kunstmatige intelligentie-algoritmen. Deze zijn vooral handig in e-commerce of IT, waar vertalingen vaak binnen een korte doorlooptijd nodig zijn. Bij de beste vertaalbureaus kun je hun oplossingen integreren met uw bestaande systemen. Vertaaltechnologie kan bijvoorbeeld worden ingebouwd in het CMS- en CRM-systeem van je bedrijf. Ook moet het mogelijk zijn om een ​​meertalige helpdesk te automatiseren, productbeschrijvingen te vertalen en nog veel meer.