20210718 16:00 noodweer

De situatie in de provincies die het zwaarst getroffen zijn door de overvloedige regen en daaropvolgende overstromingen verbetert geleidelijk aan. Er vinden nog steeds zoekacties plaats, maar de reddingsacties zijn zo goed als afgelopen. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum zondag. Zowat 37.000 gezinnen in de provincies Luik en Waals-Brabant zitten nog zonder stroom en er zijn ook nog problemen met het drinkwater.

De grootste problemen situeren zich nog in de provincies Luik en Waals-Brabant. In Luik wordt nog steeds water weggepompt. Daarnaast zijn ook nog 245 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor 17.150 gezinnen zonder elektriciteit zitten. In Waals-Brabant zijn 279 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor daar 20.000 mensen zonder stroom zitten.

Luxemburg en Namen

In Luxemburg en Namen ligt de focus nu hoofdzakelijk op de herstel- en opruimwerkzaamheden. Defensie steekt in Namen een handje toe in de gemeenten Profondeville, Walcourt en Yvoir.

Vlaams-Brabant en Limburg

In Vlaanderen zorgt vooral het waterpeil van de Demer en de Dijle in Vlaams-Brabant nog voor zorgen. Zo heeft in Sint-Joris-Weert de Dijle het alarmpeil overschreden. Langs de Neerijsebaan is er sprake van kritieke overstromingen, al is het peil ook daar aan het dalen. Het wachtbekken van Egenhoven is tot boven het maximum gevuld waardoor een deel van de parking langs de E40 bij Leuven onder water is komen te staan. Het water wordt deels afgevoerd naar het Kanaal Leuven-Dijle. Het Crisiscentrum benadrukt dat de situatie onder controle is, maar minutieus wordt opgevolgd. In Limburg daalt het peil van de Maas sterk, het peil van de Velpe en de Gete blijft wel stijgen. Op verschillende plaatsen langs de Gete en Velpe werden maatregelen genomen om bijkomende buffercapaciteit aan te spreken. Het centrum van Halen staat wel nog steeds onder water. Ook de dijkbreuk in Herk-de-Stad wordt in de gaten gehouden.

Hulp

Het Crisiscentrum benadrukt nog dat iedereen die hulp wil bieden een gift kan overmaken op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525. Wie zich als vrijwilliger wil opgeven, kan dat doen op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis.