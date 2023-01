18-jarig meisje overleden na CO-intoxicatie in Ganshoren

Het 18-jarige meisje uit Ganshoren dat zaterdagnamiddag in levensgevaar naar het ziekenhuis werd gebracht na een CO-intoxicatie, is overleden. Dat meldt het Brusselse parket. Haar moeder en jongere broertje verblijven nog steeds in het ziekenhuis. Ook zij waren bevangen geraakt, maar waren er minder erg aan toe.