Wil je beleggen? Dit zijn de voor- en nadelen

Als je vermogen wilt opbouwen, is het aloude sparen niet de beste manier. Je geld staat veilig op een spaarrekening, maar er gebeurt niks mee. Dat komt door de spaarrente die erg laag is, in sommige gevallen zelfs nihil. Dat schiet natuurlijk niet op. Beleggen is dan ook een effectievere manier om vermogen op te bouwen. Je kunt een hoger rendement behalen, maar loopt ook meer risico. In dit artikel staan de voor- en nadelen van beleggen.

Het belangrijkste voordeel: een hoger rendement

Zoals gezegd is het mogelijke rendement de voornaamste reden om voor beleggen te kiezen. Vermogen opbouwen doe je namelijk om voor later iets moois op te bouwen. En je weet één ding zeker, met de rente die banken bieden, is het moeilijk om het gestelde doel te behalen.

Het rendement van beleggingen komt vaak boven de 5 procent uit, met uitschieters tot boven de 10 procent. Om een goed rendement te behalen, is het wel zaak om te weten hoe de beleggingswereld werkt. Klik hier om alle tips & tricks over beleggingen te ontdekken. Je kunt er ook voor kiezen om het beleggen uit te besteden.

Het grootste nadeel: risico

Het is logisch dat tegenover een mogelijk hoger rendement ook een groter risico staat. Zelfs de meest succesvolle belegger ter wereld weet vooraf niet zeker of zijn of haar beleggingen tot het gewenste rendement gaan leiden. Die kennis helpt natuurlijk wel om een deel van het risico weg te nemen, maar zeker niet alles.

Het risico kun je wel zo klein mogelijk maken, bijvoorbeeld door voor staatsobligaties te kiezen. Hier zit ook wel een risico aan, maar minder dan bij aandelen en veel minder dan bij derivaten. Daar tegenover staat dan wel weer dat het rendement een stukje lager is.

Voordeel: je kunt de risico’s spreiden

Door te beleggen in fondsen spreid je het risico. Ook dan weet je nog niet of het gewenste rendement behaald gaat worden, maar de kans dat je je volledige inleg kwijtraakt is klein. Wedden op één paard doe je in het casino. Bij beleggingen is dit verre van verstandig.

Het prettige aan gespreid beleggen is dat je ook voor minder bekende partijen kunt kiezen. Deze kunnen een verrassend hoog rendement opleveren. En als het onverhoopt tegenvalt, heb je altijd je andere beleggingen nog.

Nadeel: heb geduld

Beleggen kost tijd. Je mag niet verwachten dat je na een jaar al een mooi rendement hebt behaald. En als je zelf de beleggingen gaat doen, zul je je goed in het vak moeten verdiepen. Als je de strategie hebt bepaald en echt aan de slag gaat, begint het grote wachten. Voor het grote rendement duurt dat tientallen jaren.

Houd daar rekening mee en zorg ook altijd voor een buffer in je financiële situatie. Het advies is om alleen te beleggen met het geld dat je lange tijd kunt missen.