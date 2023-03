Minister Demir lanceert campagne ‘WE ZIEN U’ tegen seksueel geweld

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) lanceert vrijdagavond in Leuven de nieuwe campagne ’WE ZIEN U’. Die kadert in het actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarmee de minister jongeren wil sensibiliseren en slachtoffers uit de schaduw halen. Samen met ambassadrice Lotte Vanwezemael wordt een symbolische spot op het probleem gezet.

Dat probleem is herkenbaar voor veel mensen, toont een studie van de Universiteit Gent, de ULiège en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) aan. Zo zou 64 % van de Belgen tussen 16 en 69 jaar oud al slachtoffer geworden zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is vooral bij vrouwen (vier op de vijf) het geval, maar ook mannen (een op de twee) worden regelmatig slachtoffer. «Of het nu gaat over catcalling, agressie, wraakporno, aanranding, intimidatie of verkrachting: seksueel grensoverschrijdend gedrag is nooit oké en elk slachtoffer is er een te veel», meent Demir.

Wakkerschudden

«De cijfers tonen aan dat het ook uw kind kan overkomen en dat uw kind er zich schuldig aan kan maken», gaat de minister verder. «Het is marginaal gedrag, jammer genoeg geen marginaal fenomeen. Ik wil jongeren wakkerschudden en bewustmaken van grenzen en van wat kan en niet kan. De campagneslogan geeft met ‘WE ZIEN U’ een helder signaal met een tweeledige boodschap: empathie naar de slachtoffers én daadkracht naar daders.»

Projecties

Beginnen doet de campagne met projecties in zes steden: Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent, Hasselt en Brugge. In Leuven zullen de minister en seksuologe Lotte Vanwezemael, ook bekend als ’Seksuolotte’, aanwezig zijn om de projectie op de Oude Markt te openen.

«Vanuit mijn achtergrond als psychologe en seksuologe, maar ook vanuit mezelf als persoon, vind ik het belangrijk om deze campagne in het licht te zetten», zegt Vanwezemael. «Seksueel grensoverschrijdend gedrag neemt tal van vormen aan, en elke vorm is een vorm te veel. Daarom een hart onder de riem voor elk slachtoffer. Jij, ik, wij. We zien elkaar.»

Online en fysiek

De campagne gaat daarna vooral online verder, om zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Een TikTok-kanaal (@WeZienU) met bekende hosts, zoals onder andere Flo Windey, zal als bron van veilige informatie moeten dienen. Met echte verhalen wil de campagne voor verbinding zorgen en jongeren stimuleren om zich collectief tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te verzetten.

Daarnaast zijn er ook fysieke campagneacties. Zo zal in de zomer een busje door Vlaanderen toeren om met twee bekende koppen een online reeks te filmen over seksualiteit. In het najaar zullen enkele nachtclubs zich omtoveren tot ’light clubs’, om grensoverschrijdend gedrag uit het donker te halen. Vanaf het komende schooljaar zal er ook ingezet worden op bewustmaking in het middelbaar en hoger onderwijs.