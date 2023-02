Kritisch beeldhouwwerk van Poetin siert het Leopoldpark in Brussel voor verjaardag oorlog

De Franse beeldhouwer en kunstenaar James Colomina heeft vrijdag een kritisch beeldhouwwerk over de Russische president Vladimir Poetin neergepoot in een speeltuin in het Leopoldpark in Brussel. Het werk werd al in verschillende wereldsteden tentoongesteld, maar doet voor de verjaardag van de Russische inval in Oekraïne nu dus ook Brussel aan.

Eerder was het werk - een rood standbeeld van Poetin zittend op een miniatuurtank - al te aanschouwen in onder meer de Jardin du Luxembourg in Parijs, het Joan Miro-park in Barcelona en Central Park in New York.

Steenworp van Europees parlement

De keuze voor Brussel op de verjaardag van de Russische inval, verklaart Colomina doordat er «veel zaken hier beslist worden». De kunstenaar koos het Leopoldpark, op een steenworp van het Europees Parlement, om zijn boodschap kracht bij te zetten en de positie van iedereen op het politieke wereldtoneel ter discussie te stellen.

Absurditeit van oorlog

Met zijn werk wil Colomina de absurditeit van de oorlog aan de kaak stellen en de moed van de kinderen in de verf zetten. «De zandbak en de dictator op zijn kleine tank contrasteren. Het is een beetje een absurd beeld, maar het is ook dat wat ik wou tonen.»

Het werk is in een opvallende rode kleur. «Het is een kleur die emoties opwekt. Het past ook perfect bij Poetin, omdat het de kleur van bloed, gevoelens, liefde en geweld is,» besloot Colomina.