Hoe Belgische gokhuizen in Nederland casino’s zonder Cruks worden

In oktober 2021 heeft de Nederlandse overheid besloten om een nieuwe wet aan te nemen die het voor aanbieders van kansspelen mogelijk maakt om een vergunning aan te vragen en op legale wijze kansspelen aan te bieden. Door een gebrek aan duidelijke regels en het verbod op online casino’s in Nederland kozen veel mensen er de afgelopen jaren al voor om een casino zonder Cruks te bezoeken in bijvoorbeeld België. De overheid verwachtten dat met de legalisering van online kansspelen veel Nederlanders voor het lokale aanbod zouden gaan kiezen. Maar vanwege het feit dat Cruks uitschrijven gedurende de eerste zes maanden niet tot de mogelijkheden behoort, kiezen nog steeds veel mensen voor buitenlandse casino’s die gevestigd zijn in bijvoorbeeld België. In dit artikel nemen we je mee in de wereld van online casino’s en gaan we dieper in op de grote verschillen tussen België en de rest van Europa.

Langzaam maar zeker staat Europa steeds vaker online casino’s toe

Nederland heeft een lange aanloop gehad als het gaat om het legaliseren van de gokmarkt. In 1964 werden er in Nederland al regels opgesteld die betrekking hadden op fysiek gokken. Deze regels hadden dan enkel betrekking op de Nederlandse Staatsloterij en het Holland Casino. Echter, was het wel mogelijk om ook op andere plekken te gokken maar dan ging het doorgaans om een casino zonder vergunning. In 2012 besloot de overheid dat deze situatie niet langer houdbaar was en besloot om de gokmarkt te gaan legaliseren. Uiteindelijk heeft het tot 2021 geduurd voordat online casino’s ook echt daadwerkelijk legaal werden in Nederland.

Veel andere Europese landen kiezen er nu ook langzaam maar zeker voor om online gokken toe te staan. Door het ruime aanbod online en de toegankelijkheid die online casino’s bieden, besluiten steeds meer Europese landen om de regels omtrent online gokken te versoepelen. Maar dat er grote verschillen zijn tussen landen blijkt bijvoorbeeld uit de regels die er gelden in Spanje. Sinds 2012 is het hier namelijk al mogelijk om legaal online te gokken. Aanbieders zijn hier wel net als in Nederland verplicht om een aanvraag te doen bij de Spaanse kansspelautoriteit. Bedrijven moeten dan aan strenge eisen voldoen voordat ze een vergunning krijgen toegekend.

Hoe de Belgische kansspelwetgeving verschilt tegenover die van de meeste Europese landen

Net als Spanje besloot de Belgische regering kansspelen in 2012 al te legaliseren. Het was echter voor deze tijd ook al mogelijk om online casino’s te bezoeken in België, deze werden dan gedoogd door de overheid. In vergelijking met andere Europese landen kunnen we dus wel concluderen dat België voorloper is op het gebied van online gokken. Toch duurden het tot 2018 voordat er echte duidelijke regels werden opgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld bonussen. Zo kwam er een regel dat een bonus uit een maximaalbedrag van €275 mocht bestaan. Maar na slechts twee jaar werd dit besluit alweer ongeldig verklaard en sindsdien zijn speelbonussen niet langer toegestaan.

Als we de regels die gelden België vergelijken met die van Nederland is het dus in België mogelijk te gokken zonder Cruks door een casino zonder Cruks te bezoeken. Verder zijn er weinig grote verschillen op te merken. De Nederlandse overheid heeft besloten om duidelijke regels op te stellen omtrent gokreclames. De Belgische overheid heeft meegekeken en streeft ernaar om dit in de toekomst ook te gaan doen. Verder wordt er in Nederland gewerkt met het Cruks register . België heeft hier een eigen variant van genaamd EPIS. Maar omdat beide systemen alleen gelden voor inwoners uit het desbetreffende land is Cruks omzeilen voor Nederlanders erg makkelijk door simpelweg een Belgisch online casino te bezoeken.

Ondanks Europese unie toch nog veel tegenstrijdigheid als het gaat om wetgeving

In Europa spreken we over een vrij verkeer van zowel goederen als diensten. Toch blijkt het dat dit een stuk moeilijker ligt wanneer er wordt gekeken naar online kansspelen. Door de grote verschillen in regelgeving doet bijvoorbeeld de Nederlandse overheid er alles aan om het voor spelers zo moeilijk mogelijk te maken om een online casino zonder Cruks in het buitenland te bezoeken. Maar in werkelijkheid blijkt dat dit makkelijker gaat dan gedacht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om geografische blokkades te omzeilen door een VPN-verbinding te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om de desbetreffende website te laten denken dat je je in een ander land bevindt dan je eigenlijk op dat moment bent. Een centraal register dat door alle Europese landen wordt gebruikt zou een mogelijke oplossing zijn voor het probleem, maar door de verschillende regels die gelden in de Europese landen is dit simpelweg niet mogelijk.

Nederlandse spelers kiezen massaal voor Cruks omzeilen in België