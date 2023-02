Freedom24: het betrouwbaare platform voor beleggen in aandelen en ETF's

De populariteit van beleggen in aandelen en ETF's is de afgelopen jaren enorm gestegen. Beleggers kunnen nu kiezen uit een groot aantal online platformen om aandelen en ETF’s te kopen en verkopen. Freedom24 is zo'n platform dat inmiddels bekend staat om zijn betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

De wereldwijde aandelenmarkt en exchange-traded funds (ETF's) zijn slechts twee van de vele investeringsmogelijkheden die beschikbaar zijn via Freedom24 , een online handelsplatform. Sinds de oprichting heeft het platform een aanzienlijke klantenkring van investeerders aangetrokken dankzij de gebruiksvriendelijkheid, concurrerende tarieven en het brede scala aan investeringsmogelijkheden.

Het vermogen van Freedom24 om handelaren te verbinden met een groot aantal markten is een van de meest aansprekende kenmerken. Aandelen en exchange-traded funds (ETF's) uit ongeveer 40 landen zijn beschikbaar op het platform. Deze landen zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Japan en China. Daarom is het voor beleggers een goed idee om hun geld te spreiden door aandelen te kopen in bedrijven uit verschillende sectoren en geografische locaties. Daarnaast geeft Freedom24 haar klanten toegang tot meer dan 1.000.000 handelsinstrumenten, waaronder 35.000 aandelen, 3.100 ETF's, 147.000 obligaties, 855.000 opties en 500 futures op 15 beurzen.

Een handige tool is dat je een demo account kunt openen, waarmee beleggers kunnen oefenen met handelen zonder echt geld te riskeren. Dit kan met name handig zijn voor nieuwe beleggers die nog willen leren over beleggen in aandelen en ETF's. Met het demo-account kunnen beleggers een idee krijgen van het platform en verschillende investeringsstrategieën uitproberen voordat ze echt geld beleggen.

Hoe koopt u aandelen op Freedom24?

Door een account te openen op Freedom24 kun je jouw online aandelen en ETF’s kopen, handelen op beurzen en deelnemen aan beursintroducties (IPO's).

De hele procedure vraagt slechts ongeveer 10 minuten van jouw tijd. Nadat je wat onderzoek hebt gedaan, wat aandelen hebt gevonden die interessant zijn en ze in je virtuele winkelwagentje hebt gegooid, is het tijd om je op de site te laten registreren, zodat je echt kunt handelen op de website.

Wat zijn de kosten van Freedom24?

Freedom24 is een platform waarmee je tegen lage kosten kunt beleggen in aandelen en ETF's. Als Nederlandse inwoner betaal je de eerste 30 dagen geen commissie. Daarnaast hebben ze verschillende plannen:

Promo: Het promoplan is een speciale aanbieding die openstaat voor nieuwe klanten en geldig is gedurende de eerste 30 dagen na het openen van een account. Dan verandert het abonnement automatisch in Smart.

$ 0/€ 0 per maand om aandelen en ETF's te verhandelen op de Amerikaanse, EU- en Aziatische markten, zonder extra kosten per transactie of bestelling.

Slim in EUR: Dit serviceplan is ideaal voor nieuwe investeerders of voor starters. Er zijn geen maandelijkse kosten voor dit plan, maar het brengt wel handelskosten in rekening als volgt:

Commissie per aandeel € 0,02

+ Minimaal per bestelling €2

SMS-notificatie € 0,05

Betaling per kaart 2,5%

Fix in EUR: Het fix in EUR-serviceplan kost € 10 per maand, plus handelskosten als volgt:

Commissie per aandeel € 0,012

+ Minimaal per bestelling € 1,2

SMS-notificatie € 0,03

Betaling per kaart 2,5%

‍Super in EUR: Dit plan biedt het maximale voordeel door klanten in staat te stellen een groot aantal transacties uit te voeren voor €200 per maand. Handelskosten zijn inclusief:

Commissie per aandeel € 0,008

+ Minimaal per bestelling € 1,2

SMS-notificatie € 0,00

Betaling per kaart 2,5%

Zoals je kunt zien biedt Freedom24 zowel voordelige als duurdere diensten aan. Nieuwe investeerders kunnen profiteren van het promoplan, dat 30 dagen commissievrij handelen mogelijk maakt, en een 'Smart'-plan dat geen maandelijkse kosten en lage handelskosten heeft.

Is Freedom24 betrouwbaar?

Freedom Finance Europe Ltd, het moederbedrijf van Freedom24, wordt gereguleerd door drie autoriteiten: SEC, de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en de Duitse Federale Financiële Toezichthouder (BaFin).

Het bedrijf houdt zich aan een specifieke EU-wet die vereist dat elke in de EU gevestigde aandelenplatform lid is van het Investor Compensation Fund, dat de activa van klanten tot € 20.000 per persoon beschermt. Dit betekent dat je jouw geld kunt terugkrijgen als Freedom Finance Europe Ltd failliet zou gaan. Naast compensatie kunnen toezichthouders klanten een vermogensbeheerder toewijzen, waarna ze kunnen vragen om hun vermogen over te boeken naar andere rekeningen. Aandelen kopen doe je vertrouwt en veilig op dit platform.

Conclusie

Freedom24 heeft, net als elk ander handelsplatform, zijn voor- en nadelen. Het sterkste punt is dat de kosten laag gehouden worden zonder de kwaliteit van de dienstverlening wordt verminderd.

De desktop- en mobiele handelsplatforms van Freedom24 zijn zowel intuïtief als gebruiksvriendelijk. Het is mogelijk om een demo account aan te maken en bij overstap naar een ‘echt’ account profiteer je van de commissie vrije handel gedurende de eerste 30 dagen.

Daarnaast voldoen ze aan alle wetten en eisen, waardoor je met een gerust hart jouw favoriete ETF’s en aandelen kunt kopen.